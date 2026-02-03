2026年2月4日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月4日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
将来のことを本気で考えよう。経済面を最優先すると◎。
11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
家族の応援が期待できる日。どんなことでも相談してみて。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
美的感覚がさえそう。インテリアをひと工夫して運気アップ！
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
運気は停滞ぎみ。部屋の模様替えなどで気分転換してみて。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
自分に無理をさせているかも。自然体を心掛けてみよう。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
「計画性」がキーワード。買い物、人生、何であれプランを立てて。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
計画的な買い物を。アイテムをチェックしてから出掛けよう。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
好調ながらなくし物の不安が。持ち物に注意を。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
友人と会話を。損しにくい蓄財法を教えてもらえる暗示が。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
レジャー運が最高に。ちょっとぜいたくな楽しみをしてみると◎。
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
強運日。思い切って宝くじをまとめ買いするとツキがアップ。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
いつもと違うエリアで行動を。素晴らしい出会いをゲット！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)