今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年2月4日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月4日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


将来のことを本気で考えよう。経済面を最優先すると◎。

11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


家族の応援が期待できる日。どんなことでも相談してみて。

10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


美的感覚がさえそう。インテリアをひと工夫して運気アップ！

9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


運気は停滞ぎみ。部屋の模様替えなどで気分転換してみて。

8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


自分に無理をさせているかも。自然体を心掛けてみよう。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


「計画性」がキーワード。買い物、人生、何であれプランを立てて。

6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


計画的な買い物を。アイテムをチェックしてから出掛けよう。

5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


好調ながらなくし物の不安が。持ち物に注意を。

4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


友人と会話を。損しにくい蓄財法を教えてもらえる暗示が。

3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


レジャー運が最高に。ちょっとぜいたくな楽しみをしてみると◎。

2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


強運日。思い切って宝くじをまとめ買いするとツキがアップ。

1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


いつもと違うエリアで行動を。素晴らしい出会いをゲット！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)