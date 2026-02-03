2月3日は節分です。鹿児島市の照国神社では恒例の豆まきが行われました。今年1年の福を求めて多くの人が集まりました。



（永田莉紗アナウンサー）

「豆まきが始まりました。今年1年の福を呼び込もうと多くの方が訪れています」



鹿児島市の照国神社では年男や年女、厄年を迎えた人など約25人が、無病息災を願って豆やお菓子が入った袋をまきました。まかれた約3000袋のうち、700袋には焼酎やお菓子などに引き換えられる当たりくじが入っています。大人も子どもも、楽しそうに豆をつかんでいました。





（訪れた人）「あまりとれなかったが楽しかった」「鬼は外福は内と口ずさんでいた。楽しんでいた」「楽しかったです」「今年本厄なので、厄を全部打ち消そうと思って頑張った。来年受験を控えているので、勉強を頑張って残りの高校生活を楽しめるようにしたい」境内は、1年間の無病息災を願う多くの人で賑わいました。一方、鹿児島市の日蓮宗・教王寺では…。（仁田尾美菜アナウンサー）「上着を着ていてもグッと冷え込む。この寒さの中、これから僧侶が水をかぶって身を清める」節分に合わせて、身も心も清めようと水をかぶる水行が行われました。水行は１００日間にわたる過酷な修行、大荒行を終えた僧侶だけが行うことができ、１００年以上続いているということです。3日の鹿児島市の最低気温は2.3度でしたが、ふんどし姿の僧侶7人が寒さに負けず、たるからすくい上げた水を何度も浴びていました。（水行をした僧侶）「とても冷たい水をかぶったが、寒ければ寒いほどご利益があると言われているので寒い気温の中でかぶってよかった」水行の後には僧侶たちがお菓子をまき、見物客が福を拾い集めました。