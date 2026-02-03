¡ÚÁ´¹»¤ÎÇÜÎ¨2026¡ÛÀÐÀî¸©¸øÎ©¹â¹»Æþ»î¡Ö¿äÁ¦Æþ»î¡×¸©Î©¹©¶È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬1.92ÇÜ ¾®¾¾»ÔÎ©¡¦ÉáÄÌ¤¬1.47ÇÜ¡ÄÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¤Î½Ð´ê¾õ¶·
ÀÐÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï3Æü¡¢2026Ç¯ÅÙ¡ÊÎáÏÂ8Ç¯ÅÙ¡Ë¤ÎÀÐÀî¸©Æâ¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´ÆüÀ©¸øÎ©¹â¹»¤Î¿äÁ¦Æþ»î½Ð´ê¾õ¶·¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯ÅÙ¡¢¿äÁ¦Æþ»î¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Î¤Ï25¹»47³Ø²Ê6¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿äÁ¦ÏÈ814¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢½Ð´ê¼Ô¿ô¤Ï683¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¶Ñ½Ð´êÇÜÎ¨¤Ï0.84ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¹»ÊÌ¤ÇÇÜÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©Î©¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó²Ê¤¬1.92ÇÜ¡¢¾®¾¾»ÔÎ©¹âÅù³Ø¹»¡¦ÉáÄÌ²Ê¤¬1.47ÇÜ¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿äÁ¦Æþ»î¤Î¸¡ºº¤Ï9Æü¤Ë³Æ¹»¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ç³ÊÆâÄê¼Ô¤Î¸øÉ½¤Ï13Æü¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¹ç³Ê¼Ô¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢°ìÈÌÆþ³Ø¤Î¹ç³ÊÈ¯É½¤ÈÆ±¤¸3·î18Æü¤ÎÀµ¸á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£