NVIDIA¤È¶âÂô¹©Âç¤¬³Ø½ÑÏ¢·È¶¨Äê AI´ØÏ¢¤Î¸¦µæ¡¦¿Íºà°éÀ®¤Ë¸þ¤±ºÇ¿·¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÂç¼ê¤Ç¡¢»þ²ÁÁí³Û¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ5Ãû¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¤¿NVIDIA¤¬¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤ÈAI¡á¿Í¹©ÃÎÇ½Ê¬Ìî¤Ç¤Î¸¦µæ¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ë¸þ¤±Ï¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏîµÉ´²»¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¤³¤Á¤é¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²¿½½ÇÜ¤â¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥³¡¼¥¹¤ò³Ø½¬¤·¡¢¼«Æ°Áö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
AI¤¬³Ø½¬¤·¡¢¾ã³²Êª¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤é¤º¤Ë¿Ê¤à¼«Æ°Áö¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÇAI¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤à¸½Âå¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢3Æü¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¡¢NVIDIA¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È³Ø½ÑÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡¦Âçß·ÉÒ³ØÄ¹¡Ö¤³¤ÎÊÑ³×´ü¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Î¿·¤·¤¤³ØÌä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£À¤³¦¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¤¢¤ëNVIDIA¤µ¤ó¤È¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×GPU¤Ï¡¢¤½¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤«¤é£Á£É³«È¯¤ËÉÔ²Ä·ç
NVIDIA¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë²èÁü½èÍýÁõÃÖ¡¦GPU¤Ï¡¢¤½¤Î½èÍýÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤«¤é¹âÀÇ½¤ÊAI³«È¯¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼«Æ°Áö¹Ô¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤ÏGPU¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÂ®¤¤³Ø½¬ÎÏ¤Èµ²±ÎÏ¤Ç¼Ö¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤Î¸¦µæ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¾®ÀîÈ»¿Í½Ú¶µ¼ø¡ÖÉáÄÌ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤À¤Ã¤¿¤é1¡¢2Æü¤«¤«¤ë¤¬¡¢GPU¤À¤È40Ê¬¤«¤é¿ô»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¡×
º£²ó¤Î¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÍèÅª¤ËAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¾ðÊóµ»½Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ³ØÀ¸¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Äó·È¤Ï¼óÅÔ·÷¤ÎÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Ç9¹»ÌÜ¤Ç¤¹¡£¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤òÁªÂò¤·¤¿¥ï¥±
¤Ç¤Ï¤Ê¤¼º£²ó¡¢¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
NVIDIA¹çÆ±²ñ¼Ò¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º»ö¶ÈËÜÉô¡¦°æºêÉð»ÎËÜÉôÄ¹¡Ö¼Â³Ø¤ËÈ¼¤Ã¤¿¶µ°é¤È¤¤¤¦½ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»Ç¤Ã¤Æ¿Íºà°éÀ®¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë²æ¡¹¤â¶µ°é¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¡£¡×Q¤Ê¤¼ÀÐÀî¸©¤ÎÂç³Ø¤Ë¡©¡ÖÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÏ«Æ¯¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î²ÝÂê´¶¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£²ò·è¤Ç¤¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï£Á£É¤Î¼ÂÁõ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¿Íºà°éÀ®¤ÎµòÅÀ¤Ë
¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡¦¾ðÊóÍý¹©³ØÉô »³ËÜÃÎ¿Î ³ØÉôÄ¹¡ÖAI¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÆâÍÆ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ë¶È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Þ¤º¤ÏÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×
NVIDIA¹çÆ±²ñ¼Ò¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º»ö¶ÈËÜÉô¡¦°æºêÉð»ÎËÜÉôÄ¹¡Ö²æ¡¹¤âÆüËÜ¤ÎÃæ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿AI¤Î¼ÂÁõ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¿×Â®¤Ë¿Íºà°éÀ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤â·ë²ÌÅª¤Ë²æ¡¹¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¼ÂºÝ¤ËAIÊ¬Ìî¤ò³Ø¤Ó¡¢¥¢¥×¥ê³«È¯¤Ê¤É¤ò»Ö¤¹³ØÀ¸¤Ï¡Ä
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¹©³ØÉô¾ðÊó¹©³Ø²Ê2Ç¯¡¦¹â²¬¸ÊÂÀÏº¤µ¤ó¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¡ÊGPU¤Ï¡ËWEB¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âAI¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¿·¤¿¤ÊAI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¥È¥Ã¥×¤Î¿Íºà¤¬¡¢ÀÐÀî¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
