鈴木亮平、共演ベテラン俳優の「モデルのようなスタイル」を絶賛！ 「何等身なんだ…？！」「脚長っ！」
俳優の鈴木亮平さんは2月3日、自身のInstagramを更新。共演したベテラン俳優の全身ショットを公開し、「ファッションモデルのよう」とスタイルを絶賛しました。
【写真】鈴木亮平がスタイルを絶賛するベテラン俳優は……？
また、鈴木さんは「演技の素晴らしさは僕が語るまでもないですが、実はファッションモデルのようなスタイルの持ち主でもあります」と酒匂さんのスタイルを絶賛。確かに脚がスラッと長いモデル体形です。
コメントでは「本当にモデルのよう！！！」「脚長っ！」「凄いスタイル良いですね。顔が小さい!!」「長身なのもカッコいいですね」「何等身なんだ…？！」「花まんまとのギャップがすごすぎて！笑」「酒向さんの役幅の広さに本当に驚かされます！それとスタイルにも！！」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】鈴木亮平がスタイルを絶賛するベテラン俳優は……？
「本当にモデルのよう！！！」鈴木さんは「『リブート』三話より、もう後がない海江田先生を。哀愁」とつづり、3枚の写真を投稿。日曜劇場『リブート』（TBS）で海江田勇役を務める俳優の酒匂芳さんの全身ショットです。着用しているシャツが汚れており、哀愁を感じます。
コメントでは「本当にモデルのよう！！！」「脚長っ！」「凄いスタイル良いですね。顔が小さい!!」「長身なのもカッコいいですね」「何等身なんだ…？！」「花まんまとのギャップがすごすぎて！笑」「酒向さんの役幅の広さに本当に驚かされます！それとスタイルにも！！」などの声が寄せられました。
「亮平から亮平出て来たw w w w w」1月16日に鈴木さんは「#日曜劇場リブート」のハッシュタグを付け、動画を投稿。共演するKing & Princeの永瀬廉さん、俳優の伊藤英明さんと楽曲に合わせて足踏みしたり踊ったりしています。3人が持つ、鈴木さんの顔がプリントされているお面が気になりますね。ファンからは「えーーーー超豪華コラボ！！！」「3人ともノリノリで可愛い」「亮平から亮平出て来たw w w w w」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)