サントリーは、「サントリー〈天然水のビール工場〉東京・武蔵野」において、3月13日に「武蔵野ビール工場 ナイトツアー」を開催する。2月2日から予約受付を開始した。なお、4月開催分は、3月2日午前9時30分から予約受付を開始する。

同社は、2023年に東京・武蔵野の地でビールづくりをはじめて60周年の節目を迎えた。2024年4月に「サントリー〈天然水のビール工場〉東京・武蔵野」の見学ツアーをリニューアルし、見学ツアーの有料化を実施。自然の恵みに感謝し天然水にまでこだわるものづくりの魅力と、つくり手たちの「“世界最高峰”のビールをつくりたい」という思いを伝え、工場ならではの「ザ・プレミアム・モルツ」の飲用時品質をよりいっそう体感できる場として、これまで以上に付加価値の高いビール工場体験を提供している。



見学ツアーの様子

そして今回、通常では開催していない時間にツアーを開催。「ザ・プレミアム・モルツ」の素材や製造現場の見学（20分）後、こだわりのビールを楽しめる内容になっている（試飲40分）。なお、有料・事前決済のコースとなっており、20歳以上の人限定、WEB予約のみ受付のコースとなっている。



夜の仕込エリア

ナイトツアーの見どころは、通常では開催していない夜の催行のため、仕込エリアのライトアップなど、通常とは少し違う雰囲気のなかで愉しむことができる。試飲会場では、通常ツアーでは出していないおつまみやスペシャルドリンク（ビール）の試飲など、特別な体験を愉しめるのだとか。



夜の試飲会場

試飲は、「ザ・プレミアム・モルツ」、「ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール」、「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」の3種を用意。試飲会場での2つの神泡体験として、神泡アート体験と神泡セルフサーブ体験も愉しめるという。通常ツアーでは出していないスペシャルドリンク（ビール）も用意しているので楽しみにしていてほしいとのこと。



ブルワリーショップ

サントリー〈天然水のビール工場〉東京・武蔵野で、通常では開催していない時間に行うツアーを通じて、「ザ・プレミアム・モルツ」の素材や製造現場の見学後、こだわりのビールを楽しんでほしい考え。

［ナイトツアー概要］

コース名：武蔵野ビール工場 ナイトツアー（有料・事前決済）

開催日：3月13日（金） ※2月2日（月）9:30から予約開始

4月開催分は、3月2日（月）9:30から予約を受付

開催時間：18:00〜19:00（約60分）※製造工程見学（20分）＋試飲（40分）

参加費：5000円

定員：25名

対象：20歳以上 ※20歳未満および子ども連れの人は同席・参加できない

予約方法：有料・事前決済

アクセス：シャトルバス運行 行きは分倍河原駅 17:30発、帰りは工場 19:20発を用意

サントリー＝https://www.suntory.co.jp/beer