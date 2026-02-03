2.5次元グループ「すとぷり」、「騎士X - Knight X -」、「AMPTAKxCOLORS」、「めておら - Meteorites -」、「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」の全5グループが１日、7、8日に東京ドームで開催する大型ライブフェス「STPR Family Festival!! 2026（すとふぇす）」に向けて、全員で歌う新曲「STPR on STAGE」のミュージックビデオ（MV）を、すとぷりのYouTube公式チャンネルに公開した。

今作の作詞作曲は、すとぷりのメンバーるぅとが手掛けた。昨年3月に制作した「STAR to STPR」に続く、STPRファミリー全員での楽曲で、「リスナー（ファン）の皆さんの“帰る場所”であり続けたい」という、るぅとの強い思いが込められた。

曲の中では、「STAR to STPR」で描かれた“階段を登る”物語のその先にある、メンバーカラーの星が輝く景色を表現。「君を待つ僕がいる」というフレーズなど、リスナーへの感謝と未来への希望を歌い上げている。

また、グループの垣根を越えた歌唱やハーモニー、ライブでの盛り上がりを予感させるコール＆レスポンスなど、STPRファミリーならではの一体感を感じられる構成で仕上がっていて、開催目前に迫った「すとふぇす」への期待感も否応なしに高まってくる。東京ドームで、出演メンバーと観客で一体となって歌える“テーマソング”だ。