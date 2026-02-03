韓国俳優のチェ・ウシクが映画「パラサイト 半地下の家族」以来、７年ぶりに女優・チャン・ヘジンと再び親子役を演じたことについて言及したと３日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースが報じた。

チェ・ウシクは、韓国で１１日に公開される映画「ナンバーワン」の公開宣伝プロモーションに出席。かつて、チャン・ヘジンから「息子さんと僕が似ていると言われ『（うちの息子が）あなたみたいに育ってくれたらいいのに』と言われた」と、愛情を示されたことを回顧したという。また息子の写真を見せてもらったといい「本当によく似ていて、びっくりした」と語ったとした。

チェ・ウシクは「パラサイト」撮影時を振り返り「僕も緊張していたし、みんなが（この作品を）成功させたくて、現場は張りつめている状況だった。チャン・ヘジンさんと一緒のシーンもアンサンブル中心だったので、僕たちは十分なコミュニケーションが取れなかった」と、残念な気持ちを吐露したという。それでも、最新作「ナンバーワン」で親子役での再共演に「プレッシャーはなかった」と明かし、「『パラサイト』で表現できなかった僕たちの関係や息遣いが、きちんと見せられていると思う」と期待感を見せたと伝えた。