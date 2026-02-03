【RMZ-020F ザバットフルオプションセット】 2月 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-020F ザバットフルオプションセット」をタカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品にて2月に予約受付を開始する。発売月・価格は未定。

本商品は「ゾイド」シリーズに登場するガイロス帝国のコウモリ型ゾイド「ザバット」のオプション装備を「リアライズモデル」シリーズで立体化したもの。本体腹部に装備できるレドーム型の装備や爆弾らしい装備が確認できる。

(C) TOMY