歌舞伎俳優・市川團十郎の子どもたちの成長に、フォロワーはしみじみ。３日に千葉・成田市の成田山新勝寺で行われた節分会のオフショットが披露された。

團十郎が３日に自身のインスタグラムを更新。「節分。そして１０年」とつづり、写真をアップした。女優の堀越麗禾としても活動する長女の市川ぼたんと、長男・市川新之助を撮影。２人は仲良く並んでニッコリとほほえんだ。また、１０年前の写真もアップ。まだ幼い新之助が、元横綱・白鵬翔さんに抱っこされている。

フォロワーは「麗禾ちゃん、勸玄くん、本当に大きくなられましたね」「立派に成長されましたね」「お二人とも似合います。大きくなられましたね」「チビカンカンかわいい！立派な少年になりましたね」「美男美女。素敵なお写真」「かんげん君、背のびられましたね。レイカさん、落ちつかれて素敵」「カンカン、背伸びたね。凄（すご）く凛々しくなったね」「お二人共、聡明そうで可愛い」「可愛らしく美しい」「そっくりー」「美男美女に成長されて」「お二人、同じくらいの身長になられたんですね…！」「月日が早い」と成長ぶりに驚いた。