リキッドアイブロウの新定番♡サナ ニューボーン新色で透け感美眉

累計販売本数3,100万本以上の実績を誇るアイブロウブランド「サナ ニューボーン」から、新色のリキッドアイブロウ「０４（グレージュブラウン）」が登場♡2026年3月27日（金）より全国発売、2月20日（金）から先行発売が順次スタートします。淡い眉色やアッシュ系の髪色にもなじむグレージュカラーは、まるで自眉のような自然な仕上がりを叶える一色。繊細なラインが描ける極細筆と鮮明発色で、毎日の眉メイクがもっと楽しくなります♪

使いやすさにこだわった極細ラインで自然な眉へ

シューティングリキッドアイブロウ ０４（グレージュブラウン）

1,100円(税込)

新色「０４（グレージュブラウン）」は、わずか0.01ミリの超極細筆を採用したリキッドアイブロウです。

職人が手組みした筆は、混毛の2種の毛を使うことでブレずに繊細なラインを描けるのが魅力。

まるで自眉のように自然な毛並みを演出できます。

肌の表面を染める独自の染料処方により、鮮明な発色をキープしながら一日中落ちにくいのもポイントです。粘度のあるテクスチャーはにじみにくく、こすれにも強いので、眉メイク初心者さんにもおすすめです♡

グレージュがもたらす透明感と合わせ使いのアイデア

グレージュカラーは、黄みと赤みのバランスが取れた明度の高い色味で、淡い眉に仕上げたい人や透明感を演出したい人にもぴったり。

明るめの髪色はもちろん、さまざまな髪色や肌トーンにもなじみやすい万能カラーです。

カラーリングブロウマスカラ

０１～０３ ／1,045 円(税込)

また、同じシリーズのカラーリングブロウマスカラと合わせて使えば、眉全体の立体感や統一感がアップします。眉メイクの幅が広がる組み合わせです。

毎日の眉メイクを軽やかに楽しむ

サナ ニューボーンの「シューティングリキッドアイブロウ」新色は、透明感のあるグレージュブラウンでやわらかく自然な印象に導く一本。繊細なラインが描ける極細筆と鮮明な発色で、日常のメイクに馴染みやすく、眉が主張しすぎないのに存在感のある仕上がりを実現します♪ 先行発売は全国のロフトやプラザ、ハンズなどで順次スタート。気分や髪色に合わせて、毎日の眉メイクをもっと楽しんでくださいね♡