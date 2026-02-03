声優・石原夏織の「 KALOHA」（税込み3960円、イマジカインフォス）が2月6日にリリース。先行カットが公開されました。



【写真】憧れのハワイ！笑顔の石原夏織さん

声優／アーティストとして活躍中の石原さんは、ずっと「ハワイが好き」と公言しており、念願の地で撮り下ろしです。収録カットは、憧れの場所での撮影に楽しさが伝わってくる自然体な姿、ふとした瞬間のとびきりの笑顔、時折見せる大人っぽい表情など、貴重なカットが満載。ハワイの楽しさと魅力を凝縮した構成になっている。



公開された先行カットでは、石原さんはタンクトップやビキニ、ワンピース姿など、さまざまな衣装を着こなしています。



石原さんは「大好きなハワイでの撮影が実現して本当にうれしいです。久々のハワイだったんですが、空が青くて海もキレイで、ハワイのよさが今回の写真集に詰まっています。ファンの方が見てくださっても楽しめると思うし、ハワイに興味がある方にも「行ってみたい！」と感じていただける一冊になっていると思います。海での撮影では、衣装も相まって大人っぽい今の自分の姿が写っていて、全体を通してナチュラルな感じが出ているところが個人的には推しポイント。ぜひ、この写真集で、私と併せてハワイを楽しんでみてください！」と喜びを語っています。