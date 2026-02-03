｢もう期待でしかない…｣ 若狭敬一アナウンサードラゴンズ沖縄キャンプ報告 朝のブルペンに髙橋宏斗投手の姿 ドラ1中西聖輝投手｢一試合全力で｣ ミゲル・サノー選手｢たくさん打つよ｣
2月1日、プロ野球の全球団がキャンプ入りしました。ことしも私、CBCアナウンサー若狭敬一がドラゴンズキャンプに行ってきましたよ～。新生ドラゴンズの注目ポイントをお伝えします！
【写真を見る】｢もう期待でしかない…｣ 若狭敬一アナウンサードラゴンズ沖縄キャンプ報告 朝のブルペンに髙橋宏斗投手の姿 ドラ1中西聖輝投手｢一試合全力で｣ ミゲル・サノー選手｢たくさん打つよ｣
（若狭敬一アナウンサー 2月1日午前7時）
「はいさーい、小雨が降っています。井上ドラゴンズ2年目スタートの朝を迎えました。今回は新戦力に注目します」
「さあ来ました。北谷球場。もうファンの方が並んでいますね」
午前7時30分の段階で、グッズ売り場には100人近い行列ができていました。
（愛知から来たファン）
Q.何時に？
「6時」「6時過ぎです」
Q.誰推しですか？
「石伊選手です」
“午前6時50分入り”の髙橋宏斗投手
早速ブルペンに向かってみました。すると…
（若狭）
「おはようございます…髙橋宏斗投手じゃないですか！ちなみに今日球場入りは何時だったんですか？」
（髙橋宏斗投手）
「6時50分ぐらいです」
最年少でWBCに選出された髙橋宏斗投手（23）。キャンプ初日から気合十分です。感触を確かめるようにルーティンの“やり投げ”をしていました。
最年少でWBC選出 キャンプやシーズンに寄せる思いは
（若狭）
「今年のキャンプはどういう思いで？」
（髙橋投手）
「目標が明確にあるので今回は。WBCって他の大会とは違う緊張感だったり、すごいメンバーで来るので、その中で世界一をとれれば自信になり、評価もされるので頑張りたい」
（若狭）
「ドラゴンズのシーズンはどうします」
（髙橋投手）
「ニュースやYouTubeを見ていると、かなりドラゴンズの評価が高い」
（若狭）
「やっぱそういうの見るんですね」
（髙橋投手）
「めっちゃ見ます。キャプテンにもなりましたし、しっかり姿勢で引っ張っていければ」
ドラ1中西投手は… “エグイ投球”30球
（若狭 1日午前10時半）
「ピッチャー陣がサブグラウンドに現れましたが、新戦力、中西投手は…あ、いました！背番号11番。ドラフト1位で入った中西聖輝投手です」
キャッチボールの序盤に、独特な投げ方をする中西聖輝投手（22）。
（若狭）
「右足を前に出して体をひねりながら投げる。これが彼のルーティンのようです」
（若狭）
「さあついにドラフト1位、中西投手がブルペンに姿を見せました。さあ今、中西投手がブルペンに入ってボールを投げ始めました」
間近で見ていて、とても躍動感がありました。初日は全ての球種を投げてトータル30球。受けていたルイスブルペンキャッチャーに後で聞いたのですが「エグイ」と絶賛していました。
さあ、本人を直撃です！
中西投手「“滝行”までは知りません」
（若狭）
「私、中西投手がドラゴンズに縁があるようにと、滝行をしたものなんですが…」
（中西聖輝投手・22歳）
「僕、（若狭アナが）めっちゃ喜んでいるところ毎年見ていますよ」
（若狭）「毎年滝行の歴史もご存じ？」
（中西投手）「いや滝行までは知らない。ドラフトの日にめっちゃ喜んでくれる人」
（若狭）「私はドラフトの日にめっちゃ喜んでいる人」
（中西投手）「はい」
（若狭）
「プロに入って初めてのキャンプですけれど、初日どうでしたか」
（中西投手）
「実力の素晴らしい先輩がいっぱいいるので、見習いながら日々全力で精進したい」
（若狭）
「1年目の数字の目標は？」
（中西投手）
「自分のモットーである、一試合全力でというのを僕はやりたい。それを貫こうと思っています」
話しているとクレバーさが伝わってくるルーキー、中西投手。素晴らしい新戦力です。ただ滝は知らなかった…。
メジャー通算164本塁打の“大砲”
そしてもう一人の注目の新戦力。メジャー通算164本塁打の大砲ミゲル・サノ―選手（32）です。
（若狭）
「ついにサノ―選手が打ち始めました。結構バッティングフォームとしては静かな感じ。うわぁ快音、どうだ、どこまで飛んでいるんだ…ぐんぐん伸びている。入りましたホームラン！スタンドから大きな拍手が生まれました。これバンテリンドームが今年狭くなりましたから、ホームラン100本イケる！」
（若狭）
「また打った大きな当たりだ。ガンガン飛んでいる。入りましたホームラン。結構打球方向を考えたり、ボール球に手を出さないとか、すごく考えて練習している感じ。右脳より“サノ―”だと思いますね…文句ありますか？何か文句ありますか？」
「目標のホームラン数は？」「体が健康ならたくさん打つよ」
サノー選手にもお話を伺いました。
（若狭）
「ナイストゥーミーチュー！サノー選手は“おしゃべりゴリラ”というニックネームと聞きしました。私は日本で“おしゃべりメガネ”って言われているアナウンサーです。仲良くしましょう」
（サノ―選手）「喜んで」
「おしゃべりゴリラ」というニックネームは、サノー選手が子どものときのコーチが付けたそうです。
（若狭）
「今年のホームランの数の目標を聞かせてください」
（サノ―選手）
「体が健康ならたくさん打つよ」
（若狭）「膝は大丈夫ですか」
（サノ―選手）「大丈夫さ」
（若狭）「バナナを今度プレゼントします」
（サノ―選手）「お猿さんはバナナをいっぱい食べているから、絶対足をつらなさそうです」
（若狭）「サンキュー。グラシアス。頑張ってください」
サノ―選手は、多くのファンに囲まれていました。
（若狭）
「新戦力をチェックさせていただいて、もう期待でしかない。今年の秋も濡れます。2回濡れます。1回は滝。…もう1回はビールかけです。絶対優勝します！！」