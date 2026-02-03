2月1日、プロ野球の全球団がキャンプ入りしました。ことしも私、CBCアナウンサー若狭敬一がドラゴンズキャンプに行ってきましたよ～。新生ドラゴンズの注目ポイントをお伝えします！

（若狭敬一アナウンサー 2月1日午前7時）

「はいさーい、小雨が降っています。井上ドラゴンズ2年目スタートの朝を迎えました。今回は新戦力に注目します」





（若狭）「さあ来ました。北谷球場。もうファンの方が並んでいますね」午前7時30分の段階で、グッズ売り場には100人近い行列ができていました。

（愛知から来たファン）

Q.何時に？

「6時」「6時過ぎです」

Q.誰推しですか？

「石伊選手です」

“午前6時50分入り”の髙橋宏斗投手

早速ブルペンに向かってみました。すると…



（若狭）

「おはようございます…髙橋宏斗投手じゃないですか！ちなみに今日球場入りは何時だったんですか？」

（髙橋宏斗投手）

「6時50分ぐらいです」



最年少でWBCに選出された髙橋宏斗投手（23）。キャンプ初日から気合十分です。感触を確かめるようにルーティンの“やり投げ”をしていました。

最年少でWBC選出 キャンプやシーズンに寄せる思いは

（若狭）

「今年のキャンプはどういう思いで？」



（髙橋投手）

「目標が明確にあるので今回は。WBCって他の大会とは違う緊張感だったり、すごいメンバーで来るので、その中で世界一をとれれば自信になり、評価もされるので頑張りたい」

（若狭）

「ドラゴンズのシーズンはどうします」

（髙橋投手）

「ニュースやYouTubeを見ていると、かなりドラゴンズの評価が高い」

（若狭）

「やっぱそういうの見るんですね」

（髙橋投手）

「めっちゃ見ます。キャプテンにもなりましたし、しっかり姿勢で引っ張っていければ」

ドラ1中西投手は… “エグイ投球”30球

（若狭 1日午前10時半）

「ピッチャー陣がサブグラウンドに現れましたが、新戦力、中西投手は…あ、いました！背番号11番。ドラフト1位で入った中西聖輝投手です」



キャッチボールの序盤に、独特な投げ方をする中西聖輝投手（22）。



（若狭）

「右足を前に出して体をひねりながら投げる。これが彼のルーティンのようです」

（若狭）

「さあついにドラフト1位、中西投手がブルペンに姿を見せました。さあ今、中西投手がブルペンに入ってボールを投げ始めました」



間近で見ていて、とても躍動感がありました。初日は全ての球種を投げてトータル30球。受けていたルイスブルペンキャッチャーに後で聞いたのですが「エグイ」と絶賛していました。



さあ、本人を直撃です！

中西投手「“滝行”までは知りません」

（若狭）

「私、中西投手がドラゴンズに縁があるようにと、滝行をしたものなんですが…」



（中西聖輝投手・22歳）

「僕、（若狭アナが）めっちゃ喜んでいるところ毎年見ていますよ」

（若狭）「毎年滝行の歴史もご存じ？」

（中西投手）「いや滝行までは知らない。ドラフトの日にめっちゃ喜んでくれる人」

（若狭）「私はドラフトの日にめっちゃ喜んでいる人」

（中西投手）「はい」

（若狭）

「プロに入って初めてのキャンプですけれど、初日どうでしたか」

（中西投手）

「実力の素晴らしい先輩がいっぱいいるので、見習いながら日々全力で精進したい」

（若狭）

「1年目の数字の目標は？」

（中西投手）

「自分のモットーである、一試合全力でというのを僕はやりたい。それを貫こうと思っています」



話しているとクレバーさが伝わってくるルーキー、中西投手。素晴らしい新戦力です。ただ滝は知らなかった…。

メジャー通算164本塁打の“大砲”

そしてもう一人の注目の新戦力。メジャー通算164本塁打の大砲ミゲル・サノ―選手（32）です。



（若狭）

「ついにサノ―選手が打ち始めました。結構バッティングフォームとしては静かな感じ。うわぁ快音、どうだ、どこまで飛んでいるんだ…ぐんぐん伸びている。入りましたホームラン！スタンドから大きな拍手が生まれました。これバンテリンドームが今年狭くなりましたから、ホームラン100本イケる！」

（若狭）

「また打った大きな当たりだ。ガンガン飛んでいる。入りましたホームラン。結構打球方向を考えたり、ボール球に手を出さないとか、すごく考えて練習している感じ。右脳より“サノ―”だと思いますね…文句ありますか？何か文句ありますか？」

「目標のホームラン数は？」「体が健康ならたくさん打つよ」

サノー選手にもお話を伺いました。



（若狭）

「ナイストゥーミーチュー！サノー選手は“おしゃべりゴリラ”というニックネームと聞きしました。私は日本で“おしゃべりメガネ”って言われているアナウンサーです。仲良くしましょう」

（サノ―選手）「喜んで」



「おしゃべりゴリラ」というニックネームは、サノー選手が子どものときのコーチが付けたそうです。

（若狭）

「今年のホームランの数の目標を聞かせてください」

（サノ―選手）

「体が健康ならたくさん打つよ」

（若狭）「膝は大丈夫ですか」

（サノ―選手）「大丈夫さ」

（若狭）「バナナを今度プレゼントします」

（サノ―選手）「お猿さんはバナナをいっぱい食べているから、絶対足をつらなさそうです」

（若狭）「サンキュー。グラシアス。頑張ってください」



サノ―選手は、多くのファンに囲まれていました。

（若狭）

「新戦力をチェックさせていただいて、もう期待でしかない。今年の秋も濡れます。2回濡れます。1回は滝。…もう1回はビールかけです。絶対優勝します！！」