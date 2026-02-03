近畿地方 今後の天気は？

気象庁によりますと、近畿地方は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇っています。

近畿地方の8日（日）までの雪雨シミュレーション・16日間天気予報

３日の近畿地方は、寒気や湿った空気の影響で曇りますが、夜は高気圧に覆われて次第に晴れるでしょう。

４日の近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。

シミュレーションでは、3日午前と6日、7日、8日に近畿地方に雪雲がかかっています。

（予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください）

３日（月）

気象庁によりますと、



大阪府は、寒気や湿った空気の影響で曇りますが、夜は高気圧に覆われて晴れるでしょう。



京都府は、寒気や湿った空気の影響で曇りますが、夜遅くは高気圧に覆われて晴れるでしょう。



兵庫県は、寒気や湿った空気の影響で曇りますが、夜は高気圧に覆われて晴れるでしょう。



滋賀県は、高気圧に覆われて晴れるでしょう。



奈良県は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。



和歌山県は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。

４日（水）

気象庁によりますと、



大阪府は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。



京都府は、南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。



兵庫県は、南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。



滋賀県は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。



奈良県は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。



和歌山県は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。

５日（木）

