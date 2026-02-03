◆ソフトバンク春季キャンプ（3日、筑後）

ソフトバンクの育成ドラフト6位ルーキー、長崎蓮汰投手（18）＝滋賀学園高＝がプロ入り後初のブルペン投球を行った。捕手に立ってもらった状態で20球を投じ「めちゃくちゃ気持ちよかった」と充実した表情を見せた。

「7割の力」でストレートのみを投じた。「初めてだったので（ブルペンの）傾斜に慣れることを意識した」。1月の新人合同自主トレでは大学生がブルペン入りしたが、高校生は投げることはなかった。それだけに「ずっと入りたかった」と投球後は笑顔を見せた。

187センチの長身から角度のある最速145キロの直球が魅力の右腕だ。スポーツ以外の日常生活は左利きで「保育園の時、みんなが右で投げているのを見てまねをしていた」と笑う。器用さを生かして、カーブやスライダーな5種の変化球はどの球種でもカウントを取れる安定感も武器だ。一方で「三振を取れる球がないのが短所」と課題も自覚している。

高校時代は選手自らメニューを考えて練習していたという。プロ入り後は「決めてもらった練習をやって、細かく教えてもらえる。勉強になる」と語る。気付いたことはノートに記入し「その日の収穫にできるようにしている」と充実の日々を送っている。

ソフトバンクの育成から支配下入りをつかみ、現在は大リーグ・メッツで活躍する千賀滉大が目標の投手だ。「偉大な選手を目指して頑張る。まずはけがをしない体をつくる」。初々しい18歳の大きな挑戦は、まだ始まったばかりだ。（浜口妙華）