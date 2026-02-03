¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¥È¥¤Î°ìÂç»ö¤Ë¤¢¤Î2¿Í¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡Ä¥é¥·¥ã¥á¥ó¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤¿¿´¤Î½ý¤ÏÌþ¤¨¤ë¤Î¤«¡Ò4ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Ó
¥µ¥ï¤ä¤Ê¤ß¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¥È¥¤Ï¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï4Æü¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥¨¡¢¥¹¥Ð¥é¥·¡£¡×¤ÎÂè88²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ ¡¡
¡¡³áÃ«¸ãÏº(´äºê¤¦Âç)¤Îµ»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î¥é¥·¥ã¥á¥ó¤À¤È¿Í¡¹¤Ë´ª°ã¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥È¥(郄ÀÐ¤¢¤«¤ê)¡£½ý¤Ä¤¤¤¿¥È¥¤ò¸«¤Æ·ã¹â¤·¼«Âð¤òÈô¤Ó½Ð¤¹¥Ø¥Ö¥ó¤ò¡¢¥È¥¤Ïµ¤¾æ¤Ë°ú¤Î±¤á¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¸«¤ë¿Í¡¹¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤ËÈèÊÀ¤¹¤ë¾¾Ìî»ÊÇ·²ð(²¬Éô¤¿¤«¤·)¤È¥Õ¥ß(ÃÓÏÆÀéÄá)¡£¶Ó¿¥Í§°ì(µÈÂôÎ¼)¤â¤«¤±¤Ä¤±¤ë¤¬¥È¥¤ÎÉÔ°Â¤ÏÀ²¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÌîÄÅ¥µ¥ï(±ß°æ¤ï¤ó)¤ä¤Ê¤ß(¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß)¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£