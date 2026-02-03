日本勢は5人が出場 過去2勝の松山英樹が優勝予想4位に選出
＜WMフェニックス・オープン 事前情報◇3日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアーはカリフォルニア州からアリゾナ州へ舞台を移し、「WMフェニックス・オープン」が現地時間6日（木）から開催される。日本勢は、松山英樹、久常涼、金谷拓実、中島啓太、平田憲聖が出場する。
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
60〜70万人を超えるギャラリーを集める、PGAツアー屈指のビッグトーナメントだ。ホールの全周をギャラリースタンドが囲む16番ホール、通称「コロシアム」は今大会の名物ホールとして知られる。昨年は、トータル24アンダーまでスコアを伸ばしたトーマス・デトリー（ベルギー）がツアー初優勝を飾った。今大会では松山が2016年、17年と2勝を挙げている。優勝を含むトップ10入りは5回を数え、うち1回は2位タイと、相性の良いコースだ。こうした実績が評価され、パワーランキング（優勝予想）でも4位に選出された。今季は開幕戦から13位、11位と安定した成績を残している。パワーランキングで1位に選ばれたのは、スコッティ・シェフラー（米国）。自身開幕戦となった「ザ・アメリカンエキスプレス」で勝利を収めた、不動の世界ランク1位が今大会でも最注目株の筆頭となる。2位にはキャメロン・ヤング（米国）、3位にはキム・シウ（韓国）が続いた。先週、自己最高となる2位に入った久常は、上位5人にシグネチャー大会への出場権が与えられるポイントレース（Aon Swing 5）で4位につけている。今大会終了時点でこの順位を維持できれば、「AT＆Tペブルビーチ・プロアマ」「ジェネシス招待」への出場が決まる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
金額がヤバい！ 米男子ツアー賞金ランキング
最新！ 米男子ツアー世界ランキング
久常涼が米ツアーで“一撃”1億オーバー 松山英樹は約3000万獲得
ケプカはPGAツアー電撃復帰も デシャンボー、ラーム、スミスはLIV残留へ「どこにも行くつもりはない」
〈連続写真〉松山英樹の高精度アイアン 秘密はどこに？
60〜70万人を超えるギャラリーを集める、PGAツアー屈指のビッグトーナメントだ。ホールの全周をギャラリースタンドが囲む16番ホール、通称「コロシアム」は今大会の名物ホールとして知られる。昨年は、トータル24アンダーまでスコアを伸ばしたトーマス・デトリー（ベルギー）がツアー初優勝を飾った。今大会では松山が2016年、17年と2勝を挙げている。優勝を含むトップ10入りは5回を数え、うち1回は2位タイと、相性の良いコースだ。こうした実績が評価され、パワーランキング（優勝予想）でも4位に選出された。今季は開幕戦から13位、11位と安定した成績を残している。パワーランキングで1位に選ばれたのは、スコッティ・シェフラー（米国）。自身開幕戦となった「ザ・アメリカンエキスプレス」で勝利を収めた、不動の世界ランク1位が今大会でも最注目株の筆頭となる。2位にはキャメロン・ヤング（米国）、3位にはキム・シウ（韓国）が続いた。先週、自己最高となる2位に入った久常は、上位5人にシグネチャー大会への出場権が与えられるポイントレース（Aon Swing 5）で4位につけている。今大会終了時点でこの順位を維持できれば、「AT＆Tペブルビーチ・プロアマ」「ジェネシス招待」への出場が決まる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
金額がヤバい！ 米男子ツアー賞金ランキング
最新！ 米男子ツアー世界ランキング
久常涼が米ツアーで“一撃”1億オーバー 松山英樹は約3000万獲得
ケプカはPGAツアー電撃復帰も デシャンボー、ラーム、スミスはLIV残留へ「どこにも行くつもりはない」