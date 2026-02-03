大雪の影響で上越線・羽越本線・只見線が運転取り止め・運休 2月4日
JR東日本新潟支社は2026年2月3日16時40分に、大雪や大雪に伴う除雪作業のため、2月4日(水)は上越線、羽越本線、只見線で運転の取り止め・運休が発生すると発表しました。その他の線区についても大雪の影響により、遅れや運休が発生する可能性があります。これに伴うバス等による代行輸送は行いません。
2月4日(水)の運転計画
上越線
区間：水上駅 ~ 長岡駅
大雪に伴う除雪作業のため、9時40分頃から16時頃まで上下線で運転を取り止めます。
運転を取り止める前の最終列車
【上り】
○越後湯沢駅~水上駅間
普通列車 長岡駅(6:33発) 水上駅行き
○長岡駅~越後湯沢駅間
普通列車 長岡駅(8:38発) 越後湯沢駅行き
【下り】
○水上駅~越後湯沢駅間・六日町駅~長岡駅間
普通列車 水上駅(8:28発) 長岡駅行き
○越後湯沢駅~六日町駅間
普通列車 越後湯沢駅(9:14発) 直江津駅行き ※停車駅にご注意ください。
運転再開予定の列車
【上り】
○越後湯沢駅~水上駅間
普通列車 越後湯沢駅(16:52発) 水上駅行き ※長岡駅~越後湯沢駅間 区間運休
○長岡駅~越後湯沢駅間
普通列車 長岡駅(16:35発) 水上駅行き
【下り】
○水上駅~越後湯沢駅間
普通列車 水上駅(16:41発) 長岡駅行き
○越後湯沢駅~長岡駅間
普通列車 越後湯沢駅(16:10発) 長岡駅行き
羽越本線
区間：余目駅 ~ 酒田駅
陸羽西線内での大雪の影響により、始発から終日、陸羽西線直通の上下線の列車が運休します。
只見線
区間：会津川口駅 ~ 小出駅
大雪および落雪の可能性があることから、始発から終日、上下線で運転を取り止めます。