ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演する俳優の池松壮亮と浜辺美波が３日、大阪・成田山不動尊で節分祭に参加した。

参拝客から「寧々様〜」と声が掛かる中、特別参加年男として巨大な千升大福枡から落花生をまいた２人。池松は学生時代の野球経験を生かした見事な投球を披露し、豆まき用に区切られたエリアの外側まで落花生を届かせて大歓声を浴びた。浜辺はその飛距離に驚き、関係者から「いい肩してますね〜」とほめられ、照れ笑いを浮かべる場面も見られた。

豆まきを終えた池松は「秀吉と寧々のゆかりの地・大阪で、浜辺さんと２人で一緒に、着物を着て豆をまくことができて、とてもいい思い出になりました」と笑顔。「たくさんいただいたパワーを持ち帰って、今年一年、良いドラマを届けられるよう頑張りますので、大河ドラマ「豊臣兄弟！」をよろしくお願いいたします！」と作品をアピールした。

途中、顔に落花生が当たるハプニングもあった浜辺だが、笑顔で豆まきを終了。「大阪の成田山不動尊の節分祭はとても活気があり、元気をいただきました」と感謝し、「『寧々さま、頑張って！』と声をかけていただきました。役名で呼んでいただくことはめったにないので、うれしかったです」と喜びを語った。