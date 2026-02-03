「The Boy Next World」初回 沙羅（南雲奨馬）、楓（濱屋拓斗）への“再告白”に「破壊力抜群の8文字」「頷くしかない」と視聴者胸キュン
【モデルプレス＝2026/02/03】俳優の南雲奨馬と濱屋拓斗がW主演を務めるドラマ「The Boy Next World 〜並行世界の恋人〜」（2月1日19時よりFODにて見放題独占配信／3月2日深夜フジテレビにて放送）の第1話が、2月1日に配信された。鴻上沙羅（南雲）のセリフに反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
本作はタイBLドラマ「The Boy Next World」の日本リメイク版。恋愛経験ゼロの平凡な大学生・四葉楓（濱屋）の前に、学内の誰もが憧れる先輩・沙羅が突然現れることから動き出す。沙羅は自分が並行世界から来た存在であり、「自分たちは恋人同士だ」と告げるが、楓は戸惑いながらも次第に惹かれていく。2人はそれぞれが抱える秘密や葛藤と向き合いながら、愛の行方を選んでいく。
怪我を負い、入院していた沙羅は、目覚めると一目散で楓の家を訪れる。沙羅が訪れた理由が分からない楓に対し、沙羅は「俺たち恋人同士なんだよ」と告げ、並行世界での2人の関係性を伝えた。信じきれずにいた楓だったが、財布をよくズボンのポケットに入れていること、楓の好物を知っていることなど、ただの先輩とは思えない沙羅の行為に驚きを隠せずにいた。
翌日、学校の階段で沙羅と出くわした楓は思わず逃げ出し、図書室へ。そこには寝ていた沙羅の姿があり、沙羅が目覚めると楓は再びその場から離れようとする。楓を追いかけた沙羅は、改めて並行世界での恋人関係を伝えた上で「俺たち一から始めないか」とこの現実世界での関係性構築を提案。そして、「今は信じられなくてもいい。楓にとってただのキラキラな先輩でいい。その代わり一つだけお願いしてもいい？楓を口説く。楓と付き合うために。口説かせてほしい」と告白した。
一方的に気持ちを伝えるのではなく、“口説かせてほしい”とお願いする形での“再告白”とも取れるシーンに、視聴者からは「破壊力抜群の8文字」「言い方変わるだけで全然違う」「沙羅の愛が伝わってくる」「頷くしかない」「胸キュン」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
