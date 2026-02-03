

節分祭に登場した要潤さん(右)と松本怜生さん(左) 高松市一宮町・田村神社

高松市一宮町の田村神社で節分祭が行われ、スペシャルゲストとして三豊市出身で俳優の要潤さんと、要さんとドラマで共演するなどの交流がある俳優、松本怜生さんが登場しました！

境内には2人を一目見ようとたくさんの人が集まりました。

中には「れお」のネームボードでアピールする人も……。

2人は豆まき神事で落花生やお菓子などをまき、会場を盛り上げました！

（訪れた人は―）

「松本怜生くんに（カメラを）向けてました。（Q.生で見てどうでした？）めっちゃかっこよかったです。彫りが深くて顔もちっちゃい。肌が白くてめっちゃかっこよかったです」

（俳優／要潤さん）

「なかなか香川県でここまで盛大に節分の豆まきってなかったと思うので、皆さんに幸せな気持ちになってもらえればいいなと思います」

（俳優／松本怜生さん）

「豆まきに参加するのが初だったので、きれいな青空と神社もすごくきれいで、緑もきれいで、素敵な瞬間だったなと思います。（配った豆を）思い出として持って帰って飾ってほしい」

田村神社の節分祭には毎年約2万人の参拝者が訪れているということです。