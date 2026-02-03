俳優・木村拓哉が３日、都内で映画「教場 Ｒｅｑｕｉｅｍ」（中江功監督、２月２０日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。共演のジュニア「ＫＥＹ ＴＯ ＬＩＴ」の猪狩蒼弥は体調不良のため欠席となった。

木村主演のフジ系ドラマシリーズの集大成となる劇場版２部作の後編（前編はＮｅｔｆｌｉｘで配信中）。警察官を育成する学校を舞台に、木村演じる義眼の教官・風間公親と、さまざまな事情を抱えた生徒、卒業生たちの物語を描く。

イベント冒頭では、司会から生徒役を演じた猪狩は体調不良で欠席となったことが伝えられた。この日は、木村や監督、生徒役の綱啓永、齊藤京子、大友花恋ら計１３人が登壇。齊藤は「見終わった後、すごいという感想しか出てこなかった。集大成にふさわしい作品だと思います」と手応えをあらわに。大友は「宝物のような作品」と思い入れの深さを語り、井桁弘恵は「たくさん汗をかき、一丸となって作った作品。教場の空気を全身で浴びて」とアピールした。

木村は本作がお披露目となり「この場に同席くださり、この作品を正面から受け取ってくださりありがとうございます」と感謝。前編と後編を鑑賞した会場の観客約４００人へ、木村の発案でポップコーンが贈られた。