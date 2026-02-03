俳優・木村拓哉が３日、都内で映画「教場 Ｒｅｑｕｉｅｍ」（中江功監督、２月２０日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇し、観客にポップコーンをプレゼントする粋な計らいを見せた。

木村主演のフジ系ドラマシリーズの集大成となる劇場版２部作の後編（前編はＮｅｔｆｌｉｘで配信中）。警察官を育成する学校を舞台に、木村演じる義眼の教官・風間公親と、さまざまな事情を抱えた生徒、卒業生たちの物語を描く。

この日は、木村や生徒役キャスト、監督の計１３人が登壇。シックな濃紺スーツ姿の木村は、本作がお披露目となり「この場に同席くださり、この作品を正面から受け取ってくださりありがとうございます」と感謝した。

配信と劇場公開の前後編となり、木村は「皆さんとは一作目からコロナ禍を現場でも経験しましたし、今まで作ってきた時間があったからこその今回。みんなでゴール地点で待ち合わせできたらなという思いがあり、今回の形をとらせていただきました」と集大成への思いを語った。

イベントでは前編と後編を鑑賞する会場の観客約４００人へ、木村の発案で本作にちなみ“退校届”付きのポップコーンを贈った。木村は「女子（キャスト）はハイヒールで大変だと思うので」と気遣い、木村と男性キャスト陣で客席を巡りながらポップコーンを手渡した。

会場からは神対応に「きゃー！！」「かっこいい！」と大歓声が上がった。木村は「人生の５時間を俺たちにくれたので。すごい長い時間、スクリーンと向き合っていただけると聞いたので。そして今日は節分なので、お豆も出口のところにご用意ありますので持ち帰ってください」と“差し入れ”の経緯を明かした。

イベントには綱啓永、齊藤京子、金子大地、倉悠貴、井桁弘恵、大友花恋らも登壇した。