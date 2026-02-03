Bリーグの琉球ゴールデンキングスは3日、公式サイトで桶谷大監督（＝ヘッドコーチ、48）の男子日本代表監督就任を発表。球団としての祝福コメントを寄せた。

サイト上で「桶谷大ヘッドコーチ バスケットボール男子日本代表ヘッドコーチへ就任のお知らせ」と題したニュースを発表。「日本バスケットボール協会（JBA）から発表がありました通り、桶谷大ヘッドコーチがバスケットボール男子日本代表のヘッドコーチに就任しましたのでお知らせいたします。桶谷大ヘッドコーチの日本代表ヘッドコーチ就任を、球団として心から誇りに思います。琉球ゴールデンキングスを幾度となく勝利へ導いてきたその情熱、そして揺るぎない指導力は、間違いなく日本代表を次のステージへ押し上げる大きな原動力になると確信しています。ファンの皆さまにおかれましては、新たな挑戦として日の丸を背負い、さらなる高みを目指す桶谷ヘッドコーチへ、これまで以上の熱い声援と力強い応援をよろしくお願いいたします」とつづった。

桶谷監督は京都府京都市出身。琉球を08〜12年、21年〜の2度のわたって指揮し、bjリーグ、Bリーグで計3度の優勝を果たしている。