退職を希望する人に代わって企業にその意思を伝える退職代行サービス「モームリ」。業務を違法に弁護士に紹介したとして社長とその妻が警視庁に逮捕されました。元従業員や利用者が、“悪質なスキーム”について証言しました。

谷本志織 容疑者

「『退職代行』って言ったら『モームリ』っていうイメージになってる」

谷本慎二 容疑者

「『退職代行』といえば『モームリ』」

事業の成功を大々的にアピールしていた、社長とその妻。

記者

「谷本容疑者を乗せたとみられる車がいま、自宅から出てきました」

弁護士法違反の疑いできょう、警視庁に逮捕されました。

「モームリ」の運営会社「アルバトロス」社長の谷本慎二容疑者（37）と、妻で従業員の志織容疑者（31）。おととし7月から10月にかけて、報酬を得る目的で退職交渉に関わる法律事務を違法に弁護士に紹介した疑いがもたれています。

「退職代行」は、どう行われていたのか。谷本容疑者らは、依頼者に代わって、会社に退職意思を伝える様子を動画で公開していました。

谷本志織 容疑者

「私、退職代行モームリの川又と申します」

先方

「はい」

谷本志織 容疑者

「（ご依頼者様）から依頼を受けまして、退職希望の旨とそれに伴い今後、出勤ができない旨、こちらをご本人様に代わりお伝えさせていただきたく、ご連絡をしました」

先方

「あ、そうですか。はい。（ご依頼者様）さんね。今日、来なかったからどうしたのかなと思って」

「モームリ」では、このほか必要書類や有休日数の確認など、様々な手続きを代行。若者を中心に利用者数はのべ4万人を超えていたといいます。

おととし、「モームリ」を利用したという愛知県の女性（50代）。勤務していた会社に何度も「辞めたい」と伝えたものの応じてもらえず、「モームリ」に頼りました。

「モームリ」を利用した 愛知県の女性（50代）

「（勤務先に）働きづめにされてしまって、『これ以上やったら死ぬ』と思ってご飯を食べられなくなってしまった。お風呂も入れなくなった。（モームリなら）YouTubeとかを見て、ちゃんとやってくれそうと思って」

退職はできたものの、会社から約束された給料2か月分＝70万円ほどが支払われなかったといいます。すると、「モームリ」の担当者は。

「モームリ」と女性のLINE

「弁護士に連絡をお願いいたします。『モームリに紹介された』とお伝えください」

弁護士を紹介されたといいます。女性は「モームリ」と弁護士事務所に、着手金などとしてあわせて8万5000円を支払いました。

「モームリ」を利用した 愛知県の女性（50代）

「（弁護士が）内容証明を出したというだけで、『（勤務先から）電話を一方的に着信拒否されて何もできなくなった』と言われた。『もうこれで終わらせてもらいます』と一方的に打ち切られました。本当に怒りしかありません」

こうしたトラブルの情報は警視庁にも多数、寄せられていたといいます。

記者

「退職代行運営会社の本社にいま、警視庁の捜査員が家宅捜索に入りました」

そのようななか、去年、警視庁が複数の関係先を家宅捜索。捜査のメスが入った当日、JNNは任意聴取を受けた谷本容疑者を直撃していました。

「モームリ」運営会社 谷本慎二 容疑者

「（Q.非弁行為はあった？）そこら辺も、もう全部警察にはお伝えしている。（Q.どのように伝えた？）・・・・」

退職交渉に関わる業務を違法に弁護士に紹介していたとして逮捕された、谷本容疑者。SNSでは、「弁護士から報酬はもらってない」などと主張していました。

しかし、元従業員は谷本容疑者らが違法性を認識していたと証言します。

「モームリ」元従業員

「『違法行為だから、絶対会社外で口にしないでね』って社長と社長の妻（志織容疑者）から言われているので、完全に違法だと把握している。『弁護士にあっせんすれば、1万6500円のバックが入るから売り上げにつながるし、ちゃんと紹介してね』と社員全員の前で言われた」

運営会社が弁護士事務所から受け取っていたとされる“紹介料”は1件につき1万6500円。谷本容疑者らは「弁護士法違反になるとは思っていなかった」などと容疑を否認しています。

警視庁は、「モームリ」側から紹介を受けた弁護士についても調べるなど全容の解明を進めています。