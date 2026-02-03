都心の渋谷区と港区含む「東京7区」は6党乱立で激戦 　新党前職・″元上司と部下″・最年少候補・元都議・元IT会社役員が対決

8日に迫った衆議院選挙の投開票日。

若者を中心に多くの人が行き交う東京・渋谷区と東京・港区を舞台にした東京7区では、6人の候補者たちが熾烈な争いを繰り広げています。

渋谷区の広尾商店街で有権者らと握手を交わすのは、参議院議員を3期務め環境相などを歴任した自民党の丸川珠代候補（55）。

自民・新 丸川珠代候補：

私自身が落選していた生活の間、本当に物価高厳しい…。つくづく感じました。

前回の衆院選では参議院からくら替え出馬しましたが、政治資金の不記載が発覚。

トップに3万票以上もの差をつけられ落選しました。

自民・新 丸川珠代候補：

一番に政治家に見てほしいのは私たちの暮らしなんだと、バッジが外れて痛感しました。

正念場を迎えた約1年3カ月ぶりの選挙戦。

「国として大きな決断をして投資をして決断ができるのが、高市早苗さん。私はこの人と一緒に皆さんの社会保険料負担抑制に、医療の改革、そして財政の改革を進めていきたい」と訴えます。

高市政権の高い支持率は追い風となるのでしょうか。

そんな丸川候補が東京オリンピック・パラリンピック担当相時代、官僚として支えていたというのが連立を組む日本維新の会から出馬して議席を争う、渡辺泰之候補（53）。

維新・新 渡辺泰之候補:

戦いたくないですよ。どちらかが小選挙区で、どちらかが比例で通るとか、それは本当に理想だなと思います。

前回出馬した埼玉4区から、東京7区に移り元上司と部下の異例の直接対決に臨みます。

さらに「高市総理大臣。私、渡辺泰之の総務長官時代の上司にあたります。高市総理、決断ができる本当に珍しい政治家だと。私、渡辺泰之、（高市氏が）総務大臣時代から思っておりました」と訴えます。

企業・団体献金の全面的禁止などを訴える他、総務省に勤めていた際。高市首相の元部下だったこともアピール。

演説には高校の同級生も駆けつけました。

一方、3期目を目指す中道改革連合の松尾明弘候補（51）。

中道・前 松尾明弘候補：

一人一人の暮らしに寄り添うこういった政治を、この渋谷区・港区、東京7区より必ず実現してまいります。

前回の衆院選では立憲民主党から立候補し、2位に約3万票の差をつけ勝利したものの、今回は新党からの出馬。

選挙戦初日には「新しい党の名前がやっぱり浸透しきっていないので、それを浸透させていかなければならないのは、少しハードルが高くなったかなと」と話しました。

「立憲」と書かれた票は無効となる見通しで、「中道」の知名度をどこまで広められるかも鍵となります。

そこで、演説の節々であえて「中道」という言葉を連呼。

選挙戦では物価高対策の重要性を「今、一番世の中の人が大変なのは物価高ですから、それを言わないでどうする。それに対する方向性示さないとどうすると思ってますから、それをやろうと思っています」と訴えます。

一方、2025年の参院選で躍進した参政党からはこの選挙区で最年少の29歳、石川友梨香候補。

参政・新 石川友梨香候補：

どうかすこしでも耳に入りましたらうれしいです。どうぞよろしくお願いいたします。

演説中にもかかわらずチラシを受け取った人のもとへ駆け寄り、声を掛けます。

演説では教育や子育て支援など、若い世代を意識した内容で支持を訴えます。

参政・新 石川友梨香候補：

教育のところ、若者たちが自信がなくなってきたり夢が持てなくなってきてるって本当なんですよ。「日本を支えられるほどの力がみなさんにあるんだよ」とまず私伝えたいですし、自信を持てるような教育をやっていきたい。

さらに、国民民主党からは「東京都だけでは解決できない問題を、この国民民主党に入党させていただいて、今回候補者となって一生懸命取り組んでいます」と訴える、東京都議会議員を2期務め、国政進出を目指す入江伸子候補（63）です。

今回党が公約に掲げる消費税率一律5％への減税を巡っては、有権者から「簡単に食料品だけ税金ゼロと言われても困る、なんとか浸透しないかなと思って…」と激励の声も。

さらに「『社会保険料を下げてほしい』というご要望がすごく多かったので、それを国政できちんとやっていきたいと思います」と話しました。

2025年の参議院選挙で初めて議席を獲得したチームみらいからは「『分断をあおらない』『誰かをおとしめない』この2つ、私個人的にも非常に大切に考えています。私は1年前まで、まだ一社会人でした」と話す、元IT会社の役員で党の政調会長を務める峰島侑也候補（35）。

衆院選で初の議席獲得を目指します。

国政政党の中で、チームみらいは唯一消費税の減税に反対の立場です。

みらい・新 峰島侑也候補：

私たちチームみらいは消費税減税については反対をしている中で、しっかりと社会保険料の議論を前に進めていこうと、社会保険料を削減していこうと訴えています。

6党乱戦の行方は。

投開票日は5日後の2月8日です。