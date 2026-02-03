広島・岡崎GMが語る松野遥弥指名の展望「Bプレミアを見据えたサイズと身体能力が必要」

1月29日、リーグ初開催となった「Bリーグドラフト2026」にて、広島ドラゴンフライズは1巡目6位で松野遥弥を指名した。初めての試みに「実際にやってみないとわからない部分はあった」と語る広島の岡崎修司ゼネラルマネージャーだが、事前に準備したシミュレーション通りに指名を進められたことに満足感を示している。

松野を指名した最大の決め手は、その類まれな「アスレチック能力」だ。岡崎GMは「身体能力が非常に高く、すごく伸びしろがある」と評価し、さらに190センチの体格を持つ松野のガードとしての「サイズ感」を強調した。将来のBプレミアを見据えた際、日本人選手のサイズと高い身体能力の掛け合わせは不可欠であるとし、「この1～2年で実績をつければ、チームを支える選手に育ってくれる」と大きな期待を寄せている。







今回のドラフトに向け、広島は早い段階から準備を進めていた。春から夏にかけて約20名の「ラージリスト」を作成し、そこから段階的に絞り込み、最終的には3名にまでターゲットを厳選して当日に臨んだという。松野はそのリストの中でも最上位の候補であり、他チームの動向が読めない中で無事に指名できたことに、岡崎GMは安堵の表情を見せた。

一方で、現行ルールにおける編成の難しさについても触れている。Bリーグでは1月から翌シーズンの契約交渉が始まるため、既存選手との兼ね合いを考えながら「どこを補強すべきか」を判断しなければならない。岡崎GMは「（既存選手とのバランスがあり）もうちょっとドラフトの時期を遅くしてほしいと思ったのが本音」と明かした。2巡目以降の指名を見送った理由についても、「誰かを取ってしまうと、誰かを出さなくてはいけない」というロスターの調整という現実的な課題があったことを示唆した。

まずはBリーグの強度に慣れることが最初のステップとなるが、岡崎GMは「戦術理解も早いと思っている」と松野の適応力に期待を込める。持ち前の身体能力を活かし、広島のスタイルの中でどのような成長を遂げていくのか。新戦力の今後の歩みに注目が集まる。