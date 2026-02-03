きょうは節分です。

【写真を見る】思いを込めて思いっきり！ 園児たちが「心の中の鬼」を退治 心強い味方も！（山形）

山形市の保育園ではきょう恒例の豆まきが行われ、園児たちが「心の中の鬼」を退治しました。

山形市のはやぶさ保育園では、園児たちに伝統行事の「節分」に触れてもらおうと、毎年豆まきを行っています。

前もって鬼について勉強した園児たち。園内のいたるところに鬼が苦手とされるイワシやヒイラギの葉などが置かれ鬼と戦う準備はバッチリです。

さらに、きょうは心強い味方が！

山形市の豆菓子メーカー「でん六」のキャラクター、「でんちゃん」です。

園児たちは自分の苦手なことや直したいことなどを鬼に例えて、「心の中の鬼」と戦います。

■気合を入れて鬼退治！

「がんばるぞ！エイエイオー！」

気合を入れて、いよいよ鬼との戦いに挑みます。

佐藤真優アナウンサー「園内に赤鬼・緑鬼の２体が入ってきました。園内は、子どもたちの元気な声でいっぱいです」

豆に見立てた新聞紙を、思いを込めて～思いっきり！

中には、泣き出してしまう子も・・・

園児「大丈夫！俺が倒してくるから！」

みんなで力を合わせて鬼退治です！

■鬼退治をして

女の子「いつも怒っている鬼。（Ｑ何で怒っちゃうの？）水筒とかをたおして、自分の中でイライラするから。今度からは怒ることが少なくできそう」

普段はゲームばかりしてしまうという男の子は…

男の子「にいにの部屋でゲームしちゃってるから、みんなの部屋できょうから寝るって約束」（Ｑルールを守ってできる？）できるよ～！」

男の子「（Ｑ鬼はどうだった？）怖くない。俺、足速いけど鬼は足速くなかったから」

心の中に潜む鬼を無事に退治した園児たち。行事を通してまたひとつ成長したようです。

「鬼は外、福は内！」