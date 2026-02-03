冬型の気圧配置の影響で山形県内はきょうも雪や曇りとなりました。

【写真を見る】山形県内 連日の雪で積雪が3メートルを超えの所も...屋根からの落雪やつららの落下などに注意（山形）

連日の雪で県内では積雪が３メートルを超えているところもでています。

県内ではあすから６日ごろにかけて３月上旬並みまで気温が上がるところもあり、融雪による屋根からの落雪やつららの落下などに注意が必要です。



午前９時ごろの大蔵村肘折です。午前９時現在の積雪は３１９センチとなり、道路わきには雪が高く積もっています。

郵便ポストも雪に埋もれてしまいそうです。

佐藤友美アナウンサー「見てください。こちら屋根から１メートルほど雪がはみ出ています。車だけではなく、上からの雪にも注意して歩かないといけない状態です」

道路から見上げると空は半分ほどしか見えません。住民は、屋根の雪下ろしに追われていました。

住民「現在の積雪量的には平年とそんなに変わらないんですけれど、ずっと寒波でしたよね。もうみんな（雪かきで）疲れています」

きょうの県内は冬型の気圧配置の影響で雪や曇りとなりましたがあすから６日ごろにかけては冬型が緩み、山形のあすの予想最高気温は７度と３月上旬並みまで気温が上がる見込みです。

積雪の多い地域では融雪が進むため、なだれや屋根からの落雪、つららの落下などに注意が必要です。