「億万長者になりたい」脳裏に突き刺さったひと言。大胆発言の18歳ルーキーは大所帯の中で夢へのきっかけを掴めるか【FC東京】
「億万長者になりたいです」
脳裏に突き刺さったひと言を今でも鮮明に思い出す。
発信者は、FC東京の菅原悠太（18歳）。このルーキーは2026年１月５日の始動日に「将来の夢は？」と尋ねられて、「若い時期から試合に絡んで勝利に貢献し、早い段階でリーグ優勝したいです。そして海外に出て、サッカーで稼いで、億万長者になりたいです」と答えた。
これだけはっきりと分かりやすく大胆に将来の夢を表現できるなんて、素直に素晴らしいと思う。実際、「億万長者」というひと言で“菅原悠太”の名前は著者の心に強く刻み込まれた。
果たして、FC東京U-18から引き上げられた菅原は、プロの世界で輝きを放てるのか。
近年、FC東京のアカデミーからトップチームに昇格してすぐさまレギュラーの座を掴んだ選手は少ない。他クラブに育成型期限付き移籍などで武者修行する若手が目立つなかで、菅原は厳しいサバイバルを乗り越えて結果を出せるのだろうか。
2026年のJ１百年構想リーグ、FC東京はメンバー37名の大所帯で戦う。そのなかでピッチに立てるのはわずか11人。現日本代表の佐藤龍之介や副キャプテンの高宇洋、生え抜きの橋本拳人らとポジションを争うことになりそうな菅原は、高い壁に挑む格好になる。
中盤ならどこでもできる利便性、高精度の左足キックを主武器に「先輩たちを食っていきたい」（菅原）。“億万長者”という夢へのきっかけをルーキーイヤーから掴んでほしいところだ。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】J１百年構想リーグに臨む各クラブの"最新序列"を一挙紹介！
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
