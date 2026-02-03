ポルノグラフィティ最新EP『種』配信リリース決定！物議を醸したタイトル含む収録曲が解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ポルノグラフィティが、EP『種』を2月11日に配信リリースすることが決定。併せて収録曲タイトルも解禁となった。

■FCツアーのMCで話題となった「SETOUCHI BOYS」も収録

「種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める」という印象的なキャッチコピーとともに、2026年の活動内容をすでに発表しているポルノグラフィティ。オリジナルアルバムのリリースを前に収録楽曲の一部をEP『種』として先出しし、それを持ち廻って2月末より全国28ヵ所35公演を回る全国ツアー『水』では、EP未収録の完全新曲も披露しつつ、その完成形として収録された楽曲群を『果実』として秋頃に実らせるという、従来とは異なるリリース展開は、ポルノグラフィティとしてもあらたな試みとしてすでに大いに期待と様々な予測を生んでいる。

そんな一連の「種・水・果実」プロジェクトのスタートとなるEP『種』。すでにリリースされている「はみだし御免」以外にも4曲の新曲が収録され、インパクトのあるタイトルが並んでいるなか、2025年に開催されたファンクラブツアーのMCでも話題と物議を醸していた「SETOUCHI BOYS」がまさかの収録楽曲として名を連ねた。

さらに、これまでに3作が楽曲化され、ファン人気の高い“デッサン”シリーズの4作目として「デッサン#4」も収録されることが判明。その他に「土竜」や「峠の鬼」などタイトルだけでは想像のつかない楽曲が、2月11日にリリースされる。

そして、今作をはじめ新曲も初披露される全国ツアーが2月27日千葉・市原市市民会館公演からスタートする。

■リリース情報

2026.02.11 ON SALE

DIGITAL EP『種』

＜収録曲＞

1.峠の鬼

2.土竜

3.SETOUCHI BOYS

4.デッサン#4

5.はみだし御免



2026年秋頃リリース予定

ALBUM『果実』

