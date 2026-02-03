藤井流星＆七五三掛龍也、井桁弘恵の誕生日を祝福！「20代のうちにやっておくべきこと」を真剣アドバイス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

藤井流星（WEST.）と七五三掛龍也（Travis Japan）が、ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』で共演している井桁弘恵の29歳の誕生日をお祝いした。

■「ポジティブに30代を迎えてほしい」（藤井流星）

結婚式の会場で突然血を吐いて倒れた新婦・沙也香（井桁弘恵）。愛する妻に悪意を向けた人物を捜し出すため、新郎の和臣（藤井流星）は、カメラマンとして結婚式に出席していた桜庭（七五三掛龍也）と手を組み、式に出席していた参列者＝容疑者たちに迫っていく――。

衝撃展開の連続で観るもの全員を“人間不信の沼”に引き込む＜オシドラ史上最高火力のラブサスペンス＞『ぜんぶ、あなたのためだから』。

2月3日は花嫁・沙也香を演じる井桁弘恵の誕生日ということで、藤井流星、七五三掛龍也らがお祝い。藤井と七五三掛が特製バースデーケーキで運んでくると、まさかのサプライズに驚いた表情の井桁。勢いよくロウソクの火を消すと「29歳、すごく良いスタートが切れそうです！」と喜びを表現した。29歳になった井桁は、「体力作りも頑張りながら働き続けたいと思います！」と20代最後の1年の意気込みを語った。

藤井と七五三掛からは人生の先輩として貴重なアドバイスも。29歳となった井桁に「20代のうちにやっておくべきことはありますか？」と質問されると、藤井は「逆に何もないです！（笑） 30代になってからはもっと楽しいから、ポジティブに30代を迎えてほしい」と答え、七五三掛からは「20代のうちにたくさんトレーニングしておくと30代は動ける体になります！」と先輩らしいメッセージを贈った。

■第5話あらすじ（2月7日放送）

林田和臣（藤井流星）は、桜庭蒼玉（七五三掛龍也）から事件の容疑者のひとりとして疑われていたことを知り、激昂。激しい口論に発展し、完全に決裂してしまう。その発端となったのは、和臣の妻・沙也香（井桁弘恵）の乱れた過去…。桜庭から「あなたは沙也香さんを許せなかった。それどころか過去を受け入れようともしない」と激しく非難され、それ以来、桜庭の言動が頭から離れなくなっていた。

家で沙也香とふたりきりの時間を過ごすことにもためらいを感じていた和臣は、木村直人（古屋呂敏）、杉浦誠（草川拓弥）と焼き肉店へ。友人の助言から、改めて彼女を信じ、愛するため…沙也香と向き合い、一連の過去について真相を尋ねようと覚悟を決める。しかし、そんなふたりをまたも悲劇が襲い…!?

■番組情報

テレビ朝日系 オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』

毎週土曜23:00～

出演：藤井流星、七五三掛龍也、井桁弘恵、武田玲奈、大原優乃、草川拓弥、古屋呂敏、なえなの、鈴木愛理、松下由樹

原作：夏原エヰジ『ぜんぶ、あなたのためだから』（講談社）

脚本：若杉栞南 藤平久子

演出：久万真路 室井岳人

■関連リンク

ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/zenbu_anatanotamedakara/