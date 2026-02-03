Aぇ! group、2ndアルバム『Runway』よりサブリード曲「Fashion Killa♡」MVティザー第2弾公開
Aぇ! groupが、2月25日にリリースする2ndアルバム『Runway』より、サブリード曲「Fashion Killa♡」のティザー映像第2弾を公開した。
■遊び心のある動きや表情で楽曲の世界観を表現
ティザー映像第2弾では、オフィスを舞台に、遊び心のある動きや表情で楽曲の世界観を表現。Aぇ! groupにとって新機軸となる「Fashion Killa♡」に注目だ。
また、MVが2月10日21時よりYouTubeにてプレミア公開されることが決定。ぜひリアルタイムでチェックしよう。
Aぇ! groupは、3月7日の名古屋公演を皮切りに、全国8都市30公演を巡るアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway』をスタート。
■リリース情報
2026.02.25 ON SALE
ALBUM『Runway』
■関連リンク
アルバム『Runway』の詳細はこちら
https://www.universal-music.co.jp/aegroup/news/2025-12-19/
Aぇ! group OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/157
https://www.universal-music.co.jp/aegroup/