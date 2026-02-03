　3日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円安の5万4510円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万4720.66円に対しては210.66円安。出来高は2976枚となっている。

　TOPIX先物期近は3641ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.84ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54510　　　　　-110　　　　2976
日経225mini 　　　　　　 54510　　　　　-110　　　 46693
TOPIX先物 　　　　　　　　3641　　　　　-4.5　　　　2946
JPX日経400先物　　　　　 32810　　　　　-110　　　　 289
グロース指数先物　　　　　 699　　　　　　-2　　　　 254
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース