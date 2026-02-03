日経225先物：3日19時＝110円安、5万4510円
3日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比110円安の5万4510円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万4720.66円に対しては210.66円安。出来高は2976枚となっている。
TOPIX先物期近は3641ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は4.84ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54510 -110 2976
日経225mini 54510 -110 46693
TOPIX先物 3641 -4.5 2946
JPX日経400先物 32810 -110 289
グロース指数先物 699 -2 254
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
