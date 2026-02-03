2月3日は『節分』です。三条市で暴れる鬼を追い払う恒例の『鬼踊り』が披露されました。



三条市の本成寺で行われた『鬼踊り』。室町時代、僧兵と農民が盗賊を追い払ったという言い伝えにならい始まった伝統行事です。



人間の悪い心を表す5色の鬼たちが、斧などの金物を持って暴れるように踊ります。鬼に抱き上げられた子どもは健康な子に育つといいますが･･･。



■三条市内から（親子）

「楽しかった。」

「ちょっと泣いたね。」

「(Q.何が怖かった？)青鬼！」

「いい子になってもらえたら。」



■三条市内から

「この子が鬼踊りを見て、初めて怖いと言いました。あんなふうに引っ張っていかれるのは驚いたけれど、元気に育ってくれるといいなと。」



最後は全員で豆をまいて、鬼を撃退。訪れた人は1年の健康や安全を願いました。