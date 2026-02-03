小説「高瀬舟」の舞台にもなった京都の「高瀬川」１５年越しの改修工事が完成　「第二の『哲学の道』にするのが理想」

かつては運河として栄えた京都の「高瀬川」。１５年越しに改修工事が完成です。



京都市の繁華街・木屋町を流れる高瀬川。江戸時代には京都の街中と伏見を結ぶ運河として栄え、文豪・森鴎外の小説「高瀬舟」の舞台にもなった観光名所ですが、２０１０年に撮影された高瀬川の様子を見ると、干上がって川底が見えてしまっています。



市によると、２００６年ごろから老朽化で崩れた護岸の石積みから川の水が漏れ出し、水位がたびたび低下。三条通りから下流は一時、干上がる状態になっていたといいます。





こうした事態を受け、市は２０１０年から石積みのすき間をコンクリートで埋めたほか、川底にシートを敷いて水がこれ以上漏れないようにするなど、約１１億円をかけて改修工事を行いました。その結果、１５年の改修工事を終えて高瀬川には水が戻ってきました。長年、高瀬川の清掃活動などに取り組んできた団体の会長は…（菊浜高瀬川保勝会 上村隆明会長）「水が流れないから、藻が腐って悪臭が出ていた。第二の『哲学の道』にしたいというのが私の理想です」京都市の松井市長も改修による環境の変化をすでに感じたようで…（京都市 松井孝治市長）「いまあそこにサギが飛んでいましたね、白サギが。水量は少ないけれど、ちゃんと魚がいるということなんです。伝統が残っていて、なおかつアップデートされていることがうれしい。京都らしい街づくりだと思います」