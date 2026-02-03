プロ野球・ヤクルトの荘司宏太投手が3日、1軍春季キャンプを行う沖縄・浦添で守護神奪取を誓いました。

荘司投手はルーキーイヤーの昨季、45試合に中継ぎ登板し防御率1.05、30HPをマークして新人王に輝きました。迎える2年目に「去年タイトルを取って今年は求められるところも高いと思う。期待にしっかり応えられるように2月3月で準備したい」と思いを語ります。

この日はキャンプ2回目のブルペン入り。「2回目にしてはぼちぼち。あとは真っすぐの質などをここからどんどん上げていければ」と現在の調整具合を明かしました。

現在取り組んでいるのはカーブの改良。「(ボールを)速くするか、曲がり幅を大きくするか。何かもう1つ武器を作ろうと考えて今取り組んでいる」と、試行錯誤していることを明らかにしました。「昨年の途中から対策されて苦しい時期もあったので、そこで自分を楽にできる球を作ろうと。配球の幅も広がる」と改良に取り組む意図を語ります。

今季へ向けては「守護神の座を狙っている」と意気込んだ荘司投手。「尊敬する先輩たちや新加入の助っ人外国人たちもいて、激しい戦いになると思う。チャンスが舞い降りたときに結果を出せるように」と決意を語りました。