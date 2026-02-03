「いつもはしてないが、ついやってしまった」

熊本県教育委員会は、酒を飲みながら車を運転し摘発された中学校の教諭を免職にするなど、5人を懲戒処分しました。

【写真を見る】「ついやってしまった」缶酎ハイ2本を飲みながら約50分運転 酒気帯び運転やセクハラなどで教諭ら5人を懲戒処分 熊本県教委

県教委「児童生徒、保護者をはじめ、県民の皆様に深くお詫び申し上げます」

今日3日付けで懲戒免職処分を受けたのは、菊池市の中学校に勤務していた39歳の男性教諭です。

県教委によりますと、男性教諭は、去年12月、午後10時ごろに勤務を終えて、帰宅中に車内に置いていた缶酎ハイ2本を飲みながら約50分間運転したということです。

熊本市・東区のコンビニ前で検問をしていた警察官に止められ、呼気を検査したところ、基準値の約4倍のアルコール分が検出されたことから、警察が酒気帯び運転の疑いで摘発していました。

この教諭は1月、熊本簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受けています。

教諭は県教委に対し「いつもはしてないが、ついやってしまった」と話しているということです。

また、県教委はこれとは別に、去年12月、酒気帯び運転で摘発された44歳の男性教諭を停職6か月の処分にしたほか、同僚の女性教諭にいきなり抱きつくなどのセクハラをしたとして、54歳の男性教頭を「減給10分の1・3か月」の処分にしています。