DAIGO、節分で“パパ鬼”「去年より少しバージョンアップした」 迫力満点なショットにファン「大人でも怖いッス」
ミュージシャン・DAIGO（47）が3日、自身のインスタグラムを更新。節分の行事で“鬼”に扮したショットを公開した。
【画像】「いや怖すぎですよ…」“パパ鬼”に扮したDAIGO
投稿で「今年も鬼になりました」と、真っ赤な洋服に、迫力満点な鬼のお面をつけたショットを公開。ハッシュタグで「去年より少しバージョンアップしたパパ鬼」「5歳の娘は豆を去年より思いっきり豆を投げつけてくる」「2歳の息子は去年より泣きじゃくる」「元気に育ちますように」などと添えた。
この投稿にファンからは「怖すぎる〜(笑)。ご家族でも幸せそうな節分祭、素敵です」「こっ…怖い 大人でも怖いッス」「いや怖すぎですよ」「めちゃリアル大病院占拠の赤鬼みたい」「怖すぎませんか そのチョイス、ガチですね 大人が見ても怖い、、」など多数のツッコミを受けていた。
DAIGOは俳優の北川景子（39）と2016年1月に結婚。20年9月に長女、24年1月に長男の誕生を報告している。
