NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）に出演中の池松壮亮（35）、浜辺美波（25）が3日、大阪・成田山不動尊での恒例の節分祭に出席。豆まき式でファンに「福は内」と落花生を撒いた。

秀吉役の池松と秀吉の妻・寧々役の浜辺は息ピッタリ。浜辺は近いところに撒き、高校まで野球をしていた池松は強肩ぶりを発揮して、遠くのファンまでビッグスロー。「兄者（あにじゃ）〜」「寧々様〜」という声に笑みを浮かべていた。

池松は「こんなに大きな節分祭に参加させていただいて、たくさん福をもらうことができました」と満足そう。さらに「秀吉と寧々のゆかりの地・大阪で、浜辺さんと2人で一緒に、着物を着て豆をまくことができて、とてもいい思い出になりました。大勢の方と厄払いができてうれしかったです」と目を細めたていた。

浜辺は「大阪の成田山不動尊の節分祭はとても活気があり、元気をいただきました。ドラマの中で大坂城が登場するのはまだ先ですが、秀吉役の池松さんと2人で来られたことは思い出になりました」と感無量の面持ち。「役名で呼んでいただくことはめったにないので、うれしかったです」とファンのかけ声を喜んでいた。