¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¤¬´Ú¹ñ¥í¥Ã¥Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤¡¡£Ë£Â£Ï¤Ë¿·Àß¡Ö¥¢¥¸¥¢ÏÈ¡×³èÍÑ¤Ë´üÂÔ¤«¡á¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡Á°¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¡Ê£µ£·¡Ë¤¬£³Æü¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡Ê£Ë£Â£Ï¡Ë¥í¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Ë°ìÌòÇã¤¦¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ï£Ó£Å£Î¡×¤Ï£³Æü¡¢¡Ö¥í¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬Áª¼ê¤ÎÂÎ·ÏÅª¤Ê°éÀ®¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¸þÀµÄÏÀ¤Î¤¿¤á¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¤ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤ÏÆüËÜ¤ÇÄÌ»»£²£¸£¶¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¥á¥¸¥ã¡¼¤ä´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿·ÐÎò¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ£²£°£²£±Ç¯¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º²¦¼Ô¤ËÆ³¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥ÆµåÃÄ¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¥ç¥¯ÃÄÄ¹¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ëÊýË¡¤ò¿¼¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¹âÄÅ»á¤ÏÊÆ¹ñ¤ÈÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤ÇÄ¹¤¯Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¡¢»ØÆ³¼Ô·Ð¸³¤âËÉÙ¡£Áª¼ê¤ÎÂÎ·ÏÅª¤Ê°éÀ®¤È°ì·³¤Î³èÌö¤Ë²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£Ë£Â£Ï¤Ïº£µ¨¤«¤é£³¿Í¤Þ¤Ç¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë¡Ö¥¢¥¸¥¢ÏÈ¡×¤ò¿·Àß¡£ÆüËÜ¡¢ÂæÏÑ¡¢¹ë½£¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢·÷¤ÎÁª¼ê¤ò£±¿ÍÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¤ª¤è¤Ó¥¢¥¸¥¢ÏÈÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ»þ¤Ë¡¢¸½ÃÏ´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊóÇÄ°®¤Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹Í½Äê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÀ®Ä¹Êý¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¡¢ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê°éÀ®ÊýË¡¤ÎÁªÂò¤ËÌòÎ©¤Ä¡×¤È¹âÄÅ»á¤ÎÆ¬Ç¾¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£