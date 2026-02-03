2月2日、2025年11月にBE:FIRSTを脱退した三山凌輝が、ソロとして初となるデジタルシングルを配信予定であることを発表し、注目を集めている。

「三山さんは公式SNSで、《Artist「RYOKI MIYAMA」 始動 1st Digital single coming soon…》と投稿し、アーティスト写真を公開しました。グループ脱退後、本格的な音楽活動再開の動きに、ファンからは喜びの声が寄せられています。現在は俳優業、飲食店経営など幅広い分野で活動していますが、事業を多角化する動きに対しては、期待する声とともに慎重さを求める声もあがっています」（芸能ジャーナリスト）

三山は俳優業のほか、東京・吉祥寺にある飲食店『親父のあんかけパスタ、』の経営や、ライフコミュニティ『ゴマス』の立ち上げなど、活動の幅を広げてきた。また、保護犬を迎え入れたことをきっかけに、2025年10月には犬専用のInstagramアカウントも開設している。

「複数の分野に挑戦する姿勢は評価される一方で、すべてを同時に軌道に乗せるのは簡単ではありません。実際、各公式SNSを見ると2025年末以降、更新が止まっているアカウントもあります。体制がまだ発展途上の段階であれば、どこまで対応できるのかも重要になってくるでしょう。今後は、どの分野に軸足を置くのかが課題になりそうです」（同前）

X上では、

《三刀流…全部本気?それとも話題作り?》

《マジで歌うなら脱退する必要なかったじゃん。もう応援できない》

《やっと帰ってきたかー!楽しみすぎるわ》

といった、賛否入り乱れた声が見られ、今後の動向を慎重に見守る意見も少なくない。

「三山さんは2025年4月、YouTuber・Rちゃんとの婚約破棄や金銭トラブルが『週刊文春 電子版』で報じられました。その後、5月に所属していたBMSGおよびFlash Up etoileから独立しています。さらに8月には、女優の趣里さんと結婚、趣里さんの妊娠を、それぞれのSNSで発表しました。結婚を経てライフステージが変化する中で、活動の幅をさらに広げている側面もありそうです」（スポーツ紙記者）

アーティスト・RYOKI MIYAMAとしては、3月15日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される『AGESTOCK2026』へのゲスト出演も発表されている。ソロとして初の大舞台を迎え、今後の活動の行方に関心が集まりそうだ。