¾¾Ã«ÂëÌé¡¡Á´ÎÏ¤ÇÆ¦¤Þ¤¡Ö±ü¤Î¿Í¤Ë¤âÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾Ã«ÂëÌé¡Ê£³£²¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÅç¿´ºù¡Ê£²£²¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î£Í£õ£í£å£é£ø£ø£ø¡Ê£²£±¡Ë¤¬£³Æü¡¢Åìµþ¡¦¸î¹ñ»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀáÊ¬º×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Æ¦¤Þ¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¡¢ËÅç¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎÊ¡¤ò¾·¤¤¿¤¤¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡Æ¦¤Þ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Í£õ£í£å£é£ø£ø£ø¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¸Â¤ê³§¤µ¤ó¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤è¤¦¤ËÅê¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½¤à¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦°ìÊý¡¢¾¾Ã«¤Ï¹ë²÷¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈäÏª¡£
¡¡¾¾Ã«¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯¤ËÇ¾¼ðáç¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸µºå¿À¡¦²£ÅÄ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö±É¸÷¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Û¡¼¥à¡×¤Ç¡¢²£ÅÄ¤µ¤óÌò¤ò±é¤¸¡¢Âè£´£¹²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±ü¤Î¿Í¤Ë¤âÆÏ¤¯¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Æ¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤â¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢°ìÆü°ìÆü¤òÂçÀÚ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¥¹¥Æ¥¤ÊÌò¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£