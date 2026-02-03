YouTubeで40万回以上再生され、多くの反響を呼んでいるのは、お手をする猫さんの様子。ご褒美がある時とない時の対応の差が大きすぎると話題に。視聴者からは「ある時ない時、はっきりしていてかわいいw」「しっぽぶんぶんがたまらん」「嫌なのを身体と表情で表現するのがスゴい」などのコメントが寄せられました。

【動画：お手ができる猫→おやつが『ある時』と『ない時』の差を見てみると…爆笑必至の光景】

とても賢いみにらくん

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、キジトラ柄のミヌエット「みにら」くんと投稿主さまのおやつを巡る戦いです。賢いみにらくんはわんちゃんのように”お手”と”おかわり”ができるそう。

みにらくんの猫とは思えない芸達者ぶり。お手とおかわりをした「ご褒美」として、おやつをもらいます。

報酬がもらえないと分かると？

ですが、飼い主さんがおやつを持たずに「お手」と「おかわり」を要求すると、

露骨に嫌そうな顔をするみにらくん！それを見て投稿主さんがお手をするようにぽんぽんと前足に触れて催促をすると、目を細めて不機嫌そうな顔。そのうえ、イカ耳となり身体が揺れるくらいに尻尾をブンブンと振り回し、体全体で拒否の意思を表現していたそうです。あえて鳴かずに無言で伝えてくるのが、たまらなく可愛いです。

再度みにらくんに「お手」を要求

投稿主さんもみにらくんにお手をしてもらうために、再度前足をちょんちょんと触ります。すると、みにらくんが怒ったような表情で、「何言ってんだこいつ？」「報酬がないとやらないよ！」という雰囲気を滲み出してきたんだとか。

まるで「人間」みたいな表情を披露してくれたみにらくん。しつけ方を間違えたというよりは、みにらくんの個性のように感じます。感情で動くタイプではなく、報酬や結果などを求める論理的なタイプなのかもしれません。

普段はたくさん可愛い姿を見せてくれるみにらくん。ですが、おやつなどのご褒美が絡んでくると、話は別。よりストイックに自身へのご褒美を追求する、みにらくんなのでした。

投稿には「おやつがない時がウケるw」「おやつが無いなら、やらねぇよ！って聞こえる」「めちゃくちゃキレてるのまじで草w」「無報酬ならやりません。確固たる決意が最高」「めんどくさそうな表情するのが可愛い♡」「ガチギレしているのがかわいすぎるw」などのコメントが寄せられました。表情豊かなみにらくんの姿に多くの視聴者が癒やされたようです。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、今回紹介した投稿以外にもかわいい投稿をたくさん見ることができます。

みにらくん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。