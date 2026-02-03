猫ちゃんが障子を破いて部屋の中に入ってきてしまうため、障子が破けないよう補強をした飼い主さん。これで障子の穴から入ってくる隙間風に悩まなくてすむと思った矢先。猫ちゃんが『まさかの場所』から登場してしまったと、再生回数93万回を超えて笑いが巻き起こっています。その光景には、「ぶち破って帰ってくるシステムなんですねｗ」「見事な仕事っぷりｗ」と感想が寄せられることとなりました。

【動画：障子をぶち破って部屋に入ってくる猫→冷気が入らないように『塞いだ』結果…まさかの入室方法】

猫ちゃんたちが開けた障子を塞いだ飼い主さん

Instagramアカウント『epitama』に投稿されたのは、猫ちゃんが予想もしていなかった場所から部屋の中に入ってくる光景。真冬のある日、飼い主さんは猫ちゃんたちが開けてしまった障子の穴を塞ぐことにしたそう。開いてしまった穴から入ってくる隙間風に悩まされていた飼い主さんは、これで寒さに困ることもないだろうと一安心。

しかし、障子の穴はしっかりと塞いだはずなのに、なぜか部屋の中にはまだ冷気が流れ込んできていたといいます。いったいこの冷気はどこから…？そう不思議に思った次の瞬間、飼い主さんは衝撃の光景を目撃することとなったのでした。

隙間風が入ってくると思ったら…

猫ちゃんたちが開けてしまった障子の穴を塞いだ飼い主さんですが、部屋の中にはまだ冷たい風が吹き込んでいます。障子はしっかりと補修したのに、いったいどこから…？そう思って部屋の上の方を見てみた瞬間、飼い主さんの目に驚愕の光景が飛び込んできたそう。

それは…キジ白猫のこげ茶ちゃんが、天井付近にある換気扇の穴から身を乗り出している姿！

新聞紙で塞がれた換気扇の穴を突き破って、おそるおそる顔を覗かせていたのでした。

この光景に、飼い主さんは「せっかく断熱効率あがったのに…」と愕然。飼い主さんの予想を超えるこげ茶ちゃんの行動力に、思わず笑いが出てしまいます。

寒さに耐え、猫ちゃんの全てを受け入れることに

寒さ対策をしても、次々と猫ちゃんたちに突破されてしまう飼い主さん。その結果、飼い主さんは抗うことを止め、寒さに耐えて猫ちゃんの行動を受け入れることに。

換気扇の穴に乗って興味津々に観察する猫ちゃんを見上げながら、飼い主さんは「たとえ私が寒くて困っても、猫がよければ問題なし」と悟ったといいます。

そんな飼い主さんの苦悩を見た人からは、「猫様ファーストの鑑」と、飼い主さんへの賞賛と励ましの言葉が送られることとなったのでした。

換気扇の穴を突き破って室内に入ってくるこげ茶ちゃんの光景には、「めちゃくちゃ笑ってしまいましたｗ」「障子とか破るのは猫のお仕事ですからｗ」「可愛すぎてつい許してしまう（笑）」と笑いが巻き起こることに。

Instagramアカウント『epitama』では、そんな猫ちゃんたちと飼い主さんの思い出の数々が投稿されていますよ。

こげ茶ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「epitama」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。