巨人キャンプに密着するＹｏｕＴｕｂｅ「報知プロ野球チャンネル」のリポーター陣がキャンプのひとコマを届ける「巨人キャンプルポ」。第１クール最終日となった宮崎では、知念大成外野手（２５）の勝負道具に注目しました。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

バットを持つ手がひと際目立っていた。フリー打撃で６０スイングで８本のサク越えを放った育成ドラフト５位・知念の手元を見ると、オレンジと黄色の”ビタミンカラー”のバッティング手袋を付けていた。

明るく元気なオールドルーキーにピッタリの色合いで、遠くから見ると手の甲の部分にワンポイントで犬の手形のようなマークも刺繍されている。地元・沖縄の文化を象徴し、災難や悪霊を防ぐとされる伝統的な守り神「シーサー」をモチーフにしたものかと思いきや…。早とちりをした記者が聞くと「違います！」と笑顔で一刀両断。犬の手形のように見えたマークも、よく見せてもらうと炎の形で「シーサーに見えますかね？」と逆質問されてしまった。

この手袋は「焔（ほむら）」という野球用品のメーカーのもので、オイシックス時代の約１年前から使用しているという。プロ野球界では同僚の若林楽人外野手も同メーカーのグラブでプレーしていたが、使用している選手は多くはない。支配下昇格から巨人の主力となり、自身とともに愛用する「焔」の知名度を上げていくのも目標の一つだ。（報知プロ野球チャンネル・内藤 菜月）