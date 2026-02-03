日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）の島田慎二会長が３日、男子日本代表のトム・ホーバス氏（５９）との契約終了、今後の強化体制に関する記者会見を都内で行った。

男子日本代表の新監督に、Ｂ１琉球を率いる桶谷大氏（４８）が就任すると発表した。２日に契約終了を発表したトム・ホーバス氏の後任。アシスタントコーチに、Ｂ１三河のヘッド−コーチ、ライアン・リッチマン氏、米国ＮＢＡで指導経験のある吉本泰輔氏が就任する。

２６日と３月１日に２７年Ｗ杯アジア予選の中国戦、韓国戦（ともに沖縄）を控える。このタイミングでの人事について、島田会長は「１試合でも多く、新しい体制でゲームを作り上げることが、チームとして良いのではないか。その２試合だけではなく、決めた以上は、少しでも新体制で多くのゲームをする。ここで踏み切ることが良いという判断をいたしました」と話した。

契約終了の経緯については、下記のように説明した。パリ五輪終了後、ホーバス氏の体制で２８年ロサンゼルス五輪へ向けて再出発。その後、昨年３月に「ＪＢＡとして代表強化の在り方などを整理し、ガバナンスを明確化することを目標に、昨年１０月以降の体制を変更することも決めております。１２年先を見据えた長期方針も進めて参りました」。

今後のＪＢＡの方針に関して今年１月にホーバス氏に説明したが、「そこで双方の考えに相違がありました」。ＪＢＡ内で対応し議論したが「確固たる信念を持ち、実績を持つホーバス氏に、方針の修正をお願いすることは、ホーバス氏のコーチとしての本質に対して、一定の変革を強いる部分もあり、ここまで実績のあるホーバス氏にリスペクトに欠けているのでは無いかという判断。そこで契約終了の判断をいたしました」とした。

ホーバス氏は１７年から女子日本代表を率い、日本人選手の性格や特徴までも熟知した指導で２１年東京五輪で銀メダル獲得に導いた。同年９月に男子日本代表監督へ転身。２３年の日本、フィリピン、インドネシア３か国共催Ｗ杯でアジア最上位に入り、２４年パリ五輪の出場権を自力で獲得する、４８年ぶりの快挙を成し遂げた。

続投が発表された２４年１１月には八村塁（レイカーズ）がコーチ人事に関して「男子のことを分かっている、プロとしてもコーチをやっていたことがある、そういう人になってほしかった。残念」と発言し騒動に発展する一幕もあった。