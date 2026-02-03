ポルノグラフィティ、新EP『種』2・11配信リリースへ 「SETOUCHI BOYS」など5曲収録
ポルノグラフィティが、新EP『種』を11日に配信リリースすることを発表。収録楽曲のタイトルもあわせて解禁となった。
【写真】「SETOUCHI BOYS」など5曲収録 EP『種』ジャケット
「種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める」というキャッチコピーとともに、今年の活動を発表しているポルノグラフィティ。オリジナルアルバムのリリースを前に収録楽曲の一部をEP『種』として先出しし、2月末より全国28ヶ所35公演を廻る全国ツアー『水』では、EPに収録されていない完全新曲も披露しつつ、その完成形として収録された楽曲群を『果実』として、秋頃にアルバムとして実らせるという斬新な展開だ。
EP『種』には、すでにリリースされている「はみだし御免」以外にも4曲の新曲が収録される。インパクトのあるタイトルが並ぶ中、昨年開催されたファンクラブツアーのMCで語られファンのあいだで話題となっていた「SETOUCHI BOYS」も収録楽曲として名を連ねている。さらに、これまでに３作が楽曲化され、ファン人気の高い“デッサン”シリーズの4作目として「デッサン#4」も収録されることがわかった。そのほかに「土竜」や「峠の鬼」など興味深いタイトルが並んでいる。
同作をはじめ新曲も初披露される全国ツアーが、27日の千葉・市原市市民館公演からスタートする。『果実』というアルバムが届けられるまでの過程と変遷を、体験できるツアーとなる。
■新EP『種』 2月11日（水）配信
【収録楽曲】
M01. 峠の鬼
M02. 土竜
M03. SETOUCHI BOYS
M04. デッサン#4
M05. はみだし御免
