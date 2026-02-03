藤井流星＆七五三掛龍也、井桁弘恵の誕生日をサプライズ祝福 先輩としてアドバイス「30代になってからはもっと楽しい」
WEST.の藤井流星が主演、Travis Japanの七五三掛龍也が共演する、テレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜 後11：00）において、ヒロインを務める井桁弘恵の誕生日を2人がお祝いした。
【写真】手をつないで歩く井桁弘恵＆藤井流星
今作は気鋭の作家・夏原エヰジ氏の同名小説を原作に実写化。結婚式の会場で突然血を吐いて倒れた新婦・沙也香（井桁）――愛する妻に悪意を向けた人物を捜し出すため、新郎の和臣（藤井）は、カメラマンとして結婚式に出席していた桜庭（七五三掛）と手を組み、式に出席していた参列者＝容疑者たちに迫っていく。
きょう2月3日は花嫁・沙也香を演じる井桁の誕生日…ということで藤井、七五三掛らがお祝い。藤井と七五三掛が特製バースデーケーキを運んでくると、まさかのサプライズに驚いた表情の井桁は勢いよくロウソクの火を消して「29歳、すごく良いスタートが切れそうです！」と喜びを表現。29歳になり「体力作りも頑張りながら働き続けたいと思います！」と20代最後の一年の意気込みを語った。
一方、藤井と七五三掛からは人生の先輩として貴重なアドバイスも。井桁から「20代のうちにやっておくべきことはありますか？」と質問されると、藤井は「逆に何もないです！（笑） 30代になってからはもっと楽しいから、ポジティブに30代を迎えてほしい」と答え、七五三掛からは「20代のうちにたくさんトレーニングしておくと30代は動ける体になります！」と先輩らしいメッセージを贈っていた。
【写真】手をつないで歩く井桁弘恵＆藤井流星
今作は気鋭の作家・夏原エヰジ氏の同名小説を原作に実写化。結婚式の会場で突然血を吐いて倒れた新婦・沙也香（井桁）――愛する妻に悪意を向けた人物を捜し出すため、新郎の和臣（藤井）は、カメラマンとして結婚式に出席していた桜庭（七五三掛）と手を組み、式に出席していた参列者＝容疑者たちに迫っていく。
一方、藤井と七五三掛からは人生の先輩として貴重なアドバイスも。井桁から「20代のうちにやっておくべきことはありますか？」と質問されると、藤井は「逆に何もないです！（笑） 30代になってからはもっと楽しいから、ポジティブに30代を迎えてほしい」と答え、七五三掛からは「20代のうちにたくさんトレーニングしておくと30代は動ける体になります！」と先輩らしいメッセージを贈っていた。