矢部美穂、母・文子さんが認知症と診断 『アウト×デラックス』で活躍
タレントの矢部美穂が、3日までに自身のインスタグラムのストーリーズ機能を更新。フジテレビ系バラエティー『アウト×デラックス』などへの出演でも人気を博した、母・文子さんが認知症との診断を受けたことを明かした。
【写真】『アウト×デラックス』では…親子で出演していた矢部美穂と文子さん
矢部は「今日からYABEKE16周年が28日までありますが、最近文子ママの様子が明らかにおかしいので、昨日、妹が病院へ連れて行ってくれました。元々、脳梗塞を20年前に発症して、そのあとは糖尿病でしたが、最近、薬をやめていたとこもあり、酷くなったのだと思います。昨日の診断でやはり認知症と言われてしまいました」と紹介。
続けて「糖尿病と認知症の薬をもらい、これから生活をしていかなくてはならなく…お客様にはそこもご理解していただきながら、文子ママを応援していたたまけると幸いです。また、2週間後に病院へ行き詳しく聞いてきたいと思います」と呼びかけている。
